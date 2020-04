Dårlig forsøk på demonisering

Importen av medisinske forsyninger til Gaza har ikke vært høyere siden 2014.

Etter koronautbruddet økte antallet lastebiler med medisinsk utstyr til Gaza, skriver Conrad Myrland. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Conrad Myrland Daglig leder, Med Israel for fred

Fredag 17. april publiserte BT et leserinnlegg av Christian Haugen, medisinstudent med lisens. «Det er direkte umenneskelig å ikke slippe til hjelp, slik Israel nå gjør,» skriver Haugen.

Haugen gir inntrykk av at Israel ikke tillater medisinsk utstyr og forsyninger inn til Gaza under koronapandemien. Det burde Norge kreve at Israel gjør, skriver han.

Kanskje Haugen burde sjekke tallene til FNs koordinasjonskontor for humanitære saker i de palestinske områdene, før han demoniserer Israel som umenneskelig?

På nettsiden deres kan hvem som helst se at medisinske leveranser til Gaza gjennom israelske grensestasjoner var rekordhøye i mars 2020.

De siste to årene har antall lastebilleveranser, med varer klassifisert som medisinske, gjennomsnittlig ligget på omkring 75 i måneden.

I mars måned økte det til 109 leveranser; det høyeste nivået siden krigsmånedene juli og august 2014.

Ifølge FN er kun fem prosent av importen til Gaza gjennom israelske grensestasjoner siden 2017, humanitær. 95 prosent er klassifisert som kommersiell.

Den dagen det er større behov for medisinsk utstyr på Gaza, er det både kapasitet og vilje på israelsk side til å slippe det gjennom.

Å forlede BTs lesere til å tro noe annet, er bare et dårlig forsøk på å demonisere Israel.