Vi er alle i Noahs ark

Vi trenger å forstå denne surrealistiske tiden vi deler med resten av verden.

Det har stilnet overalt. Jeg blir aldri vant til det, skriver professor Haci Akman i Bergen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Haci Akman Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB

Jeg har hjemmekontor i Allégaten vis-à-vis Realfagbygget, så til vanlig har jeg utsikt til akademisk liv og kunnskap i bevegelse. Studenter i full vigør og full belysning i bygget dag og natt. Byen sover, men aldri MatNat.

Vi flyttet til denne gaten for 30 år siden, det er godt å bo her og trivelig. Spesielt fra torsdag til søndag er Allégaten en livlig gate, egentlig hele døgnet. En populær hjemvei for dem som etter en tur på byen, skal «sørover» mot Danmarks plass.

Benkene utenfor Realfagbygget er populære i sene nattetimer, herfra synges og skrikes det når det er nødvendig, og man kan også oppleve en og annen tissekonkurranse fra murene rundt.

Natten er deres, inntil Securitas dukker opp.

Den 12. mars i år er jeg ferdig på jobb og på vei til en av mine favorittkafeer for å lese aviser og ta en god kaffe, da jeg leser siste nytt om koronapandemien.

Jeg blir ikke så bekymret, det ser heller ikke de andre gjestene ut til å være. Alle er som vanlig, og ingen tror helt på at det er så farlig. Jeg leser at folk som har vært i Italia på vinterferie, er blitt smittet.

Da, midt i kaffekoppen, tikker det inn en melding fra arbeidsgiveren min, Universitetet i Bergen, om at campus stenger all virksomhet fra klokken 18 samme dag. Ingen, verken studenter eller ansatte, får adgang inntil videre.

Det er en meget uventet melding, og det første jeg tenker, sikkert for å trøste meg selv, er at det nok går over etter kort tid. Men hva med studentene, forelesninger, seminarer og veiledning?

Det blir rett og slett for mye å ta inn på kort tid.

På hjemveien går jeg innom Kiwi for å handle litt. Overraskelse! Det er mange tomme hyller. En butikkmedarbeider forteller at mange har fått panikk og hamstret varer etter å ha hørt om alvorlighetsgraden i koronasmitten.

Nå bader vi i informasjon, og nye normer og regler forordnes fra myndighetene. Gjennom hyppige pressekonferanser og taler manes det til solidaritet og høynet moral, til å passe seg selv og verne om andre – de som er utsatte.

Ingen håndtrykk, ingen kontakt. Bare være hjemme.

Vi våkner som fra en dyp søvn. Mediene sier det kan bli verre, mye verre, men samtidig får vi retningslinjer som gjør at smittefaren kan avta. Parallelt med dette kollapser verdensøkonomien.

Vi trenger alle å forstå denne nye tilstanden, denne surrealistiske tiden vi deler med resten av verden, fordi den er kommet for å bli – i veldig lang tid. Det er en ny normal. Kanskje kommer vi aldri helt tilbake til den gamle.

Nå har jeg likevel delvis vent meg til denne tilstanden, vent meg til å jobbe hjemmefra. Frykten som kom i begynnelsen, har lagt seg, nå er den mer kontrollert, vi er informert og vet hva vi frykter.

Det snakkes om at det er på tide å vise solidaritet, og at vi trenger å holde høy moralsk standard. Det har vært noe å holde fast i når mørke skyer siger inn over Bergens befolkning.

Jeg kommer fra byen Ararat ved foten av Araratfjellet i det nordlige Kurdistan. Når samfunnet der er i krise, sier folk: «Vi er alle i Noahs ark.» Vi skal kjempe mot flommen, som truer menneskeheten.

Jeg har hatt hjemmekontor i flere uker nå. I dag skinner solen i Bergen, og jeg har gått tur på Rundemannen, mens jeg har hørt på den kurdiske sangen «Lo Dilo». Den handler om kjærlighet som har tatt slutt, «mitt hjerte er knust i tusen biter».

På tross av den triste teksten, var det godt å vandre i fjellet på en drøy meters avstand til forbipasserende, ikke hilse på noen, helst ikke se på noen, og i alle fall ikke ta på noen.

Det har stilnet utenfor Realfagbygget, det har stilnet overalt. Jeg er ikke vant med det – jeg blir aldri vant med det. Jeg savner liv og leven.

Jeg savner alt som var.