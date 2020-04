Plukk opp etter hunden din!

Hvis ikke du har pose, eller hvis du har glemt, er det ditt ansvar å fikse det.

Liv Alme-Siglen (14 år) er overrasket over all hundebæsjen hun finner når hun går på tur med valpen Ozzy. Foto: Privat

Liv Alme-Siglen Elev, Hop Oppveksttun ungdomsskole

Jeg har nettopp fått en liten valp, som vi foreløpig bare går små turer i nabolaget med.

Jeg er sjokkert over all hundebæsjen som ligger langs veier og stier, selv her i tettbygd strøk.

Hva tenker folk på?

Små barn som leker ute, kan få hundebæsj under skoene, på fingrene eller på klærne sine. Små hunder, som min valp, er veldig nysgjerrige, og snuser og smaker på andre hunder sin bæsj. Jeg er redd for at min valp skal få i seg noe som gjør ham syk. Dette er veldig uhygienisk.

Enda verre er det med de hundeeierne som faktisk plukker opp hundebæsjen, men kaster posen fra seg i naturen. På tur i morges fant jeg to henslengte poser mindre enn hundre meter hjemmefra.

Visste du at det tar 20 år før en hundepose blir brutt ned i naturen? Tenk på det neste gang du ikke gidder å bære posen hjem.

Liv Alme-Siglen oppfordrer hundeeiere til å være mer ansvarlige og plukke opp etter hundene sine. Foto: Privat

Det går som oftest andre hundeeiere på tur også, som du kan spørre om å få en pose fra. Hvis ikke, må du faktisk grave den ned. Det beste er jo selvfølgelig å huske å ta med pose. En måte du kan huske det på er at du knyter poser fast til båndet. Da er det alltid en pose tilgjengelig når du trenger det.

Jeg plukker alltid opp avføringen til min egen hund. Når andre ikke gjør det, setter det alle hundeeiere i et dårlig lys. Dette fordi man ikke vet hvem som har latt bæsjen ligge.

Så derfor, plukk opp etter hunden din, både for barna, andre hunder, miljøet og alle oss hundeeieres skyld!