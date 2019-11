Elbil til hele folket

Neste år skjer det noe som vil få enda flere til å velge elbil.

HØY SPENNING: Bruktbilmarkedet for elbiler ventes å skyte fart. Da får flere samfunnsklasser råd til utslippsfri personbil, skriver innsenderen. Gorm Kallestad / NTB scanpix

Svein Harald Bjørlo Styreleder i Hordaland elbilforening

I BT mandag 4. november 2019 skriver bystyrerepresentant Olav Reikerås (Sp) at satsingen på elbil er usosial og at det bidrar til en negativ omfordeling av økonomien.

Men det er hans egne ideer som vil bremse muligheten for at alle som trenger bil velger elbil. Det finnes 2,7 millioner personbiler i Norge. Selv om rike mennesker kjører mest, så kjører alle befolkningsgrupper mye.

Derfor er personbilene en stor kilde til klimautslipp. Utslipp som må bort så fort som mulig. I tillegg til å få flere til å ta buss, sykle og gå, er Bergen helt avhengig av å få kuttet utslippene fra personbilparken. Det gjøres gjennom elektrifisering.

INNSENDEREN: Svein Harald Bjørlo Privat

For mange er det avgjørende at bilen man skal kjøpe er tilgjengelig i bruktbilmarkedet. Det burde være ganske åpenbart at det ikke er mulig å elektrifisere bruktbilmarkedet før nybilmarkedet, og derfor har elbilmarkedet i stor grad så langt handlet om nye biler.

Neste år forventer vi at bruktbilmarkedet for elbiler skyter fart. Mange som allerede har elbil, venter på de store bilnyhetene som rulles ut på norske veier i 2020. Da blir det også mange svært gode og allsidige brukte elbiler på markedet. Nye biler har aldri vært kjøpt av de fattigste i et samfunn, og det ville vært rart om situasjonen skulle vært annerledes for elbiler.

Men eksisterende strategi i elbilpolitikken har virket, og vi har elektrifisert 44 prosent av nybilmarkedet så langt i år. De gode elbiltallene i nybilmarkedet vil nå føre til at bruktmarkedet for elbil endelig løsner.

Å avvikle elbilpolitikken nå, slik Reikerås synes å ønske, er usosialt. Det vil hindre folk på bruktbilmarkedet tilgang til elbil. Det må være mulig å velge miljøvennlig også når man velger bruktbil. Elbilen må være for alle.