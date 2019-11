Den smertefulle erfaringen vi gjør hvert år i Bergen

Det første stedet man får vondt, er i stoltheten.

PASS PÅ: Bergen vinterstid går fra minus to grader den ene dagen, til pluss to grader og regn den neste. Da er det viktig å passe på, skriver Karl Morten Bårdsen. Bildet er fra Rosenbergsgaten, tidlig 2019. Arkivfoto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

Karl Morten Bårdsen Bergen

Det mangler ikke på advarsler og formaninger nå på senhøsten: «Husk refleks!» «Nå må du skifte til vinterdekk!» «Du blir lurt på Black-Friday-salget!» Den slags, altså. Det er mye å passe på.

Men det er ingen som snakker om at bergenserne snart kjører testen: Hvordan er det å gå på islagte fortau med joggesko? Faktum er at det kan være direkte smertefullt. Bergen er faktisk i verdenstoppen når det gjelder håndleddsbrudd, ifølge lege Thomas Harlem på Haraldsplass.

Årsaken er jo at vi nesten alltid har sånne bedritne vintre der du har minus to grader den ene dagen – og pluss to grader og regn den neste. Is og vann. Der har du en skummel blanding.

Hvis du skulle være så uheldig å havne på glatten med joggesko eller dertil uegnede sommersko, er det fascinerende hvor fort beina forsvinner i en eller annen uønsket retning. Du rekker jo ikke å registrere at det er glatt engang.

Kroppen gjør noen superraske refleksbevegelser, som sikkert har vært innprogrammert i kroppen siden steinalderen. Og man tar seg for. Begge hender under kroppen for å dempe støtet mot den harde og kalde asfalten. Smerten inntreffer øyeblikkelig.

Det første stedet man får vondt, er i stoltheten. Særlig om man faller i sentrumsnære strøk. Da gjelder det å komme seg på beina raskt som fy mens man later som om man ikke har vondt i det hele tatt. Så får man heller telle opp antall brukne håndledd og ribben senere.

De verste stedene er jo selvfølgelig der du har kombinasjonen islagt underlag og bratt bakke. Ta for eksempel bakken ned fra Sjøfartsmuseet mot Puddefjordsbroen. Mange som skal til og fra busstoppene der.

Hvis det er islagt der, er det bare å sette seg på ræven for å ake ned. Det kan være et godt tips på den slags steder. Så slipper man i hvert fall å gå med gips til langt ut i det nye året.

Så er det mange som kommer til å skylde på kommunens manglende salting og strøing, men det er faktisk huseierne som har ansvar for at fortauet er brukende. Bare nevner det.

Uansett så er dette en forsmak på det som kommer. I juletider kjører jo bergenserne testen: Hvordan er det å gå med lakksko på glatten? Lykke til med det.