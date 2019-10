Nav-direktøren må gå av

Det holder ikke å bare beklage en så stor tabbe.

GRAVERENDE: Tabben Nav har gjort må få konsekvenser, mener Bjørn Hjertås. På bildet: Nav-sjef Sigrun Vågeng og arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Terje Pedersen, NTB scanpix

Debattinnlegg

Bjørn Hjertås Nesttun

36 personer er feilaktig stemplet og dømt som trygdesvindlere. Tabben Nav har gjort i saken og de alvorlige følgene dette har hatt for dem som er uriktig dømt, er så graverende at det må få konsekvenser.

Nav-direktør Sigrun Vågeng må ta ansvaret for sin mangel på kontroll og kvalitetssikring og gå av. Dette er en tabbe med så store konsekvenser for mange mennesker at det ikke holder med å være lei seg og beklage. Innrøm at det er gjort en alvorlig feil og trekk deg fra stillingen.

Selv i det offentlige må så grove feil få konsekvenser dersom befolkningen skal kunne beholde noe av sin allerede tynnslitte tiltro til orden, kontroll og konsekvenser i offentlig virksomhet.

BT presiserer: Nav og Navs leder har fått tilbud om å kommentere dette innlegget, men ønsker ikke å benytte seg av muligheten.

Publisert 31. oktober 2019 15:28