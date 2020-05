Liv og helse må komme først

Dersom man må velge, er svaret E16 foran Hordfast.

Når kniven settes på strupen og politikerne vårt nye fylke må prioritere, da støtter jeg dem i å velge E16, skriver Edvard Bø. Foto: Privat

Debattinnlegg

Edvard Bø Sokneprest i Vaksdal

Igjen er det store oppslag om prioriteringen mellom veiprosjektene i Vestland. Jeg er sokneprest i Vaksdal og har de siste 20 årene nærmest kjørt daglig på E16 på strekningen Bergen-Dale, og ofte videre retning Voss.

Jeg kan ikke gjøre jobben min uten å ferdes på strekningen, der jeg sammen med min kollega betjener ni kirker i området. Når kniven settes på strupen og politikerne i vårt nye Vestland fylke må prioritere samferdselsprosjekt, så må jeg støtte dem i å velge E16.

Her er det snakk om liv og helse. I disse koronatider viser dere politikere oss eksemplarisk hvordan dette må prioriteres, og milliardene sitter løst. Det står i avisen at det er et svik når ikke fylkespolitikerne prioriterer Hordfast.

Det kan godt være, men jeg vil si at det også skjedde et svik for 50 år siden, at ikke politikerne var visjonære nok til å bygge ut skikkelig veiforbindelse mellom Bergen og Oslo. Således ligger E16 milevis foran i køen.

Jeg har selv hatt et møte med en tysk trailer, som snaiet Mercedesen min da den i en tunnel på Dale så seg nødt til å krysse midtlinjen. Speilet føk gjennom ruten på min bil og havnet i passasjersetet.

Hadde jeg ikke brukt briller, kunne jeg vært blind i dag. Jeg har sett mange stygge forbikjøringer på en vei som mellom Trengereid og Voss, bare har et par strekk der sikten er god nok til lovlig forbikjøring.

Jeg har stått i milelange køer på høytidsdager når trafikken har stått bom stille mellom Stanghelle og Trengereid, på vei hjem fra kveldsgudstjeneste i Bergsdalen.

Dersom fylkespolitikere og kommunepolitikere her vest blir beint nødt til å velge, så må valget være å la prestisjeprosjektet Hordfast vike for å redde liv på E16.