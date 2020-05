Både sykler og mennesker kan repareres

Det er god samfunnsøkonomi å fikse det som har gått i stykker.

Publisert Publisert Nå nettopp

Erfaringen vår tilsier at mange unge uføretrygdede fremdeles har et ønske om å bidra i arbeidslivet, skriver Kirkens Bymisjon. Foto: Ungtaman / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Bård Aulin, avdelingsleder, Kati Foss Indrefjord, arbeidsveileder Avdeling Arbeid og kvalifisering, Kirkens Bymisjon i Bergen

Hvordan føles det å bli tatt ut av arbeidslivet på ubestemt tid?

Det har hundretusener av nordmenn fått kjenne på de siste månedene under pandemien. Mange håper og tror at de vil komme ut igjen i sin kjente jobb, mens andre er usikre på egen fremtid.

Dette siste er en følelse mange av våre deltakere kjenner godt til.

De som kommer til oss i arbeidspraksis hos Kirkens Bymisjon i Bergen, har av ulike grunner falt ut av arbeidslivet, eller aldri helt kommet inn i det.

Hva skal til for at flest mulig skal få den gode følelsen av å være til nytte, av å være ønsket på arbeidsplassen, av å ha en rolle i samfunnet?

Bård Aulin og Kati Foss Indrefjord Foto: Privat

16. april skrev fastlege Aksel Tveråmo i BT om «Arild», som etter ulike tiltak fikk innvilget uføretrygd i en alder av 30 år. Hvem vet hva «Arild» kunne utrettet om han hadde fått et bedre tilpasset tilbud enn han faktisk fikk? Om noen hadde gitt ham muligheten til å finne sin fremtid?

Det er godt kjent at arbeidslivet i 2020 ikke har mange åpninger for en ufaglært gutt med uspesifiserte, psykiske vansker. Men vil vi egentlig ha det slik? Et samfunn der vanlige ungdommer kan falle gjennom flere sikkerhetsnett, og ende opp med en trygdeytelse som eneste levevei?

Gjennom mange år har vi hatt gleden av å se mennesker få økt selvtillit, økt kompetanse, orden på døgnet og noe meningsfullt å gå til hver dag. Det ser vi ikke minst på Pedalen sykkelverksted, der unge mennesker lærer seg å gi gamle sykler et nytt liv.

Les også La gutta jobbe!

De får øvd på kundekontakt og service, og de får struktur på hverdagen og selvtillit i jobben. Fra et sirkulærøkonomisk perspektiv er det også en stor gevinst i det å fikse brukte ting slik at de kan brukes lenger.

Aksel Tveråmo fortalte om «Arild» på uføretrygd. Vi vil gjerne fortelle om «Espen», som fikk orden på livet sitt nettopp ved hjelp av praksisplass hos Pedalen. Her fikk «Espen» god tid til å erfare arbeidslivets gleder og krav.

Han fikk god oppfølging av Nav i perioder han trengte tett oppfølging, og han fikk behandling når han hadde behov for det. Nettopp denne fleksibiliteten og muligheten til skreddersøm, gjorde at «Espen» vokste seg inn i en arbeidstakerrolle. «Espen» er i dag i fast jobb etter å ha tilbrakt nærmere to år i praksis på Pedalen.

Les også Unge på uføretrygd utgjør bare 6 prosent av totalen. Her er syv grafer som viser hvor sammensatt situasjonen her.

Vi støtter Tveråmo når han skriver at «vi trenger en fornyet faglig og politisk debatt om hva samfunnet skal gjøre med dem som er overflødige i arbeidslivet.»

Det er fantasiløst å gjøre enhver utfordring i arbeidsmarkedet til et helseproblem. Det er selvsagt svært bra at de som faktisk ikke er i stand til å jobbe, får en uføretrygd. Erfaringen vår tilsier imidlertid at mange unge uføretrygdede fremdeles har et ønske om å bidra i arbeidslivet.

La oss håpe at Tveråmo tar feil i sin konklusjon om stor risiko for enda flere overflødige i arbeidslivet, men vi deler hans bekymring. Kanskje særlig for dem som står langt bak i køen av arbeidssøkende under pandemien.

Vi tror det er god samfunnsøkonomi å reparere det som har gått i stykker. Enten det gjelder sykler eller ungdom uten fremtidstro. Det er det daglige vedlikeholdet over tid som teller.

Med tidlig innsats, en robust verktøykasse og litt smøreolje, kan vi forebygge utenforskap og fremtidige møter med grøftekanten.