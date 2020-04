Bergen har en 17. mai-komité å være stolt av

Sofie Marhaug (R) bør heller takke komiteen for en fantastisk flott utført jobb!

De formastelige flosshattene, som tydeligvis ødelegger hele 17. mai for Sofie Marhaug, er en gammel 17. mai-tradisjon, ikke bare i Bergen, skriver et tidligere medlem av 17. mai-komiteen, Jostein Bjørnson Myklebust. Foto: Odd Nerbø (arkiv)

Jostein Bjørnson Myklebust Tidligere medlem av 17.mai-komiteen, Kronstad.

Som bystyrepolitiker har Sofie Marhaug valgt å bruke tid og krefter på å gjøre Bergen bedre. Det er bra. Men hun tar sørgelig feil i sitt innlegg om hvordan «gubbeveldet på 17. mai er pinlig for Bergen».

Det er ikke noe uklart med hvordan 17. mai-komiteen i Bergen dannes. Hver høst er det valgmøte, hvor alle slags organisasjoner kan delta. Organisasjonene selv, ikke 17. mai-komiteen, velger hvem de vil sende på valgmøte.

Velger flere organisasjoner kvinner som sine representanter, blir det flere kvinner i 17. mai-komiteen. Så enkelt er det faktisk. Opp gjennom årene har kvinner og menn fra all slags organisasjoner vært med i komiteen.

Dette er en mye mer demokratisk ordning enn f.eks. i Oslo, der politikere velger sine egne medpolitikere inn i den lokale komiteen.

Har Bergen noe å lære av Oslo her?

17. mai i Bergen er en studie i organisasjon og logistikk. Derfor er det viktig med en viss kontinuitet ved at de fleste medlemmene er med i flere år. Men komiteen fornyes stadig. Fra 2019 til i år er 6 av 29 medlemmer nye.

De formastelige flosshattene, som tydeligvis ødelegger hele 17. mai for Sofie Marhaug, er en gammel 17. mai-tradisjon, ikke bare i Bergen, men også i andre byer. Man kan faktisk se en flosshatt på bildet av årets komité i Oslo.

Russen har sine russedresser og -luer. Korps, sykepleiere og marinegaster stiller i sine uniformer, idrettslag med drakter i sine klubbfarger. Bygdelagenes medlemmer viser stolt frem sine bunader på 17. mai, men går ikke i disse klærne til daglig.

17. mai-komiteen har sine (ofte lånte) hatter noen timer 17. mai. Resten av året er det hardt arbeid – helt gratis og uten floss og stas – for å lage en best mulig feiring av nasjonaldagen.

Det er interessant å se hva 17. mai-komiteene her og der klarer å komme opp med hvert år. I Oslo er hovedattraksjonen det kjedsommelig lange barnetoget. Man tasser opp Karl Johans gate, hurra foran slottet, og tasser ned igjen Karl Johans gate.

Se til sammenlikning på programmet i Bergen en vanlig 17. mai! Et overflødighetshorn av prosesjoner (der alle kan være med), konserter og annen underholdning fra tidlig morgen til et flott fyrverkeri sent på kvelden. Men også tid for taler og alvorlige minnestunder. Har Bergen noe å lære av Oslo her, Sofie Marhaug?

Så litt om økonomien i det hele. Hvem betaler for musikkorpsene som spiller? Hvem skaffer busser til eldre og syke? Hvem betaler for seniortribunene på Torgallmenningen? Hvem gir tilskudd til skolenes lokale feiringer, og alt annet som hører 17. mai til? Jo, 17. mai-komiteen i Bergen betaler for alt dette og mere til! Og det med penger som komiteens medlemmer selv samler inn.

Bergen kommune yter en flott innsats med praktisk bistand, men gir ikke en krone i tilskudd til komiteen (!). Hvordan er det i Oslo, mon tro? Er det ikke Oslo som har noe å lære av Bergen her? Og komiteens regnskap er offentlig og tilgjengelig for alle.

Bergen har en 17. mai-komité å være stolt av. En komité som arrangerer landets beste 17. mai-feiring!

I stedet for å komme med surmulende angrep på den frivillige innsatsen som komiteens medlemmer gjør, bør heller Sofie Marhaug gjøre som Bergens ordfører hvert år: Gratulere komiteen og takke for en fantastisk flott utført jobb!