En nasjonal krise

Barnevernskrisen i Bergen speiler langt på vei situasjonen i hele landet.

Politikere på tvers av landet må ta svikten i Bergen som en akutt påminnelse om å prioritere barnevern høyt, skriver Signe Horn.

Signe Horn Generalsekretær Voksne for Barn

Når det skjer så alvorlig svikt som det som har funnet sted i Bergen, og gjennom lengre tid, er det på sin plass at den øverste ledelsen tar ansvar. Det er de politiske og administrative ledernivåene som har skapt arbeidsbetingelsene i barnevernet, om det så er strukturer som ikke virker eller en ressurssituasjon som ikke kan bære vekten.

Svikten er rett og slett større og mer gjennomgripende enn noe den enkelte ansatte i utgangspunktet kan holdes ansvarlig for.

Politikere på tvers av landet må derfor ta dette som en akutt påminnelse. Overgrep, omsorgssvikt og tragedier skjer i familier over hele landet. Det gjør svikt i barnevernet også. Den alvorlige sannheten er at norsk barnevern sliter. Barnevernet er en av de grunntjenestene det offentlige står for som må være så bra som vi overhodet får til. I dag er vi langt unna dette målet.

Politisk ledelse i landets kommuner trenger derfor å ha barnevernet blant sine øverste prioriteringer i årene som kommer.

Saken om Ida, «Glassjenta», er en av flere der det ble avdekket alvorlig svikt i barnevernet. Bildet er fra rettssaken i Bergen tinghus i 2015.

Den forrige, store avsløringen nasjonalt var hvordan mange barn med psykiske problemer blir kasteballer i barnevernets regi, fremfor å få den hjelpen de trenger. Dette har skjedd på tvers av landet. I stedet for stabilitet får de uro. I stedet for helsehjelp får de barnevernsvedtak. Ingen kan si sikkert hvor mange barn som har mistet livet fordi systemet har sviktet, men antallet selvmord blant barn som har vært innunder barnevernet, er dramatisk høyt.

Faktum er at det de siste årene har kommet stadige eksempler på alt som ikke fungerer ved dagens system. Det er snakk om en systemsvikt som går på kryss og tvers av barnevernstjenesten. Det er barn med alvorlige – og økende – psykiske problemer som ikke får hjelp. Det er rettigheter som brytes, rettssikkerhet som ikke ivaretas, omsorg som ikke utvises.

I enhver barnevernssak er fallhøyden enorm. Det spesielle er den doble faren: Det er en katastrofe hvis barnevernet tar et barn ut av en familie på sviktende eller feilaktig grunnlag. Da kan det være barnevernet som ødelegger en familie. Det er en minst like stor katastrofe hvis barnevernet ikke tar et barn ut av en familie når det er skadelig eller direkte farlig for barnet å være der.

Vi trenger ikke én løsning på ett av disse problemene, men en gjennomgående forbedring av et system som i dag produserer tragedier av mange ulike typer. Vi trenger et barnevern som hjelper flere foreldre og som redder flere barn.

Det spørs om noen norsk institusjon har opplevd så sterk kritikk fra tungt hold som barnevernet. Stadige dommer mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen utgjør i dag en vesentlig del av domstolens praksis på barnevernsfeltet.

Her hjemme har Statens helsetilsyn gjennom flere år avdekket alvorlige mangler. Dette omfatter svikt på i grunnleggende spørsmål som å gjennomføre gode samtaler med utsatte barn, hvor de får en reell mulighet til medvirkning.

Dette problemet er også fremhevet lokalt i Bergen. Deloittes rapport om situasjonen i Bergen fra mars i år stadfester at «mer enn 45 prosent av de ansatte enten ofte eller av og til opplever at de tar en beslutning i en barnevernssak uten å ha fått snakket nok med barnet». Deloitte stadfester også at det er «store variasjoner i hvor godt barnets medvirkning er dokumentert og ivaretatt i sakene som er gjennomgått». Regjeringen arbeider nå med en forskrift om barns rett til medvirkning som barnevernstjenestene på tvers av landet skal og må ha som en grunnstein i alt sitt arbeid.

På tilsvarende vis påpekes manglende etablering av grunnleggende rutiner i Bergen, et problem som også går igjen nasjonalt. Helsetilsynet har blant annet påpekt at det er varierende rutiner for om man vurderer situasjonen for andre søsken i samme familie, og om man ser hen til tidligere saker fra samme familie. Grunnleggende spørsmål som dette må generelt behandles likt overalt i landet.

I Fjeld-rapporten fra 2020 ble det rettet krass kritikk mot barnevernet i Bergen.

Noe av det viktigste er å satse på de ansatte i barnevernet. Arbeidsforholdene kan være krevende, lønnen er nokså beskjeden, og ingen kan tro at den stadige negative offentlige oppmerksomheten øker trivselen eller motivasjonen. Det er mange ansatte i barnevernet som gjør alt de kan for barna og familiene de kommer i kontakt med. De må heies frem. De fortjener å være en del av et mer profesjonalisert system.

Ressurssituasjonen er langt fra svaret på alt, men en styrket ressurssituasjon er langt på vei en forutsetning. Man kan ikke få god og forsvarlig behandling av barn i svært sårbare situasjoner når hver saksbehandler har ansvar for flere barn og flere familier enn de rekker å følge skikkelig opp. Man kan ikke basere systemet på at saksbehandlerne skal ha en nærmest overmenneskelig arbeidskapasitet, og heller ikke behandle barnevernet som en innsparingsinstans i kommunale budsjettprosesser.

Tvert om må man legge til grunn at dette er saker hvor saksbehandlerne og andre fagpersoner må ha en forsvarlig mengde arbeidstid til å undersøke og vurdere. Dette må ikke handle om at saksbehandlingen trekker ut i langdrag, men om at saksbehandlerne har god nok kapasitet til umiddelbart å prioritere grundige undersøkelser og vurderinger i potensielt alvorlige saker og lage løp som sikrer barna og familiene en best mulig oppfølging.

Vi har ingen tid å miste. Vi trenger et helhetlig, systematisk og profesjonalisert barnevern nå – både i Bergen og resten av landet.

