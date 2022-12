Osens kritikk-annonse kan ikke stå uimotsagt

Selv om spalteplassen er kjøpt og betalt, er det ikke fritt frem å servere uriktige påstander mot samvittighetsfulle politiansatte.

Arne Lutro (bildet) tilbakeviser påstander som gallerieier Reidar Osen fremsatte i en annonse i BTs papirutgave lørdag.

Arne Lutro Kommunikasjonsdirektør i Vest politidistrikt

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lørdag 10. desember var et lite stykke pressehistorie å finne på side 47 i papirutgaven av Bergens Tidende der en navnløs avsender hadde kjøpt og betalt for en helsides annonse som blant annet inneholdt krass kritikk mot politiledelsen og enkeltansatte i Vest politidistrikt.

At BT stiller annonseplass i avisen til rådighet for å fremme ensidige, upresise og uriktige påstander mot andre, er like oppsiktsvekkende som det er uvanlig. Det normale er å gi denne typen innhold plass i avisens debattsider etter at en debattredaktør har gjennomgått og kvalitetssikret innholdet. Det normale er også å kreve at avsender undertegner med navn.

Det er oppsiktsvekkende at BT aksepterer en annonse av denne typen, mener innsenderen. Slik så lørdagens annonse i papiravisen ut.

Tilsvarende skal avisen, i henhold til pressens egen Vær varsom-plakat, vurdere om innholdet utløser rett til samtidig imøtegåelse mot sterke beskyldninger. Selv om kritikken fremmes utenom redaksjonell plass, gjelder redaktøransvaret også for annonser.

Kritikken som fremmes, gjelder politiets arbeid med å etterforske overfallssakene i 2015 av Reidar Osen og Petter Slengesol. Innholdet i annonsen levner liten tvil om at Reidar Osen er avsender.

Etterforskningen og politiets håndtering har fått stor oppmerksomhet i mediene, både i dagspresse, podkaster, TV-serier og i bokform. Politimesteren har ved en rekke anledninger kommentert saken og kritikken mot politiet. Vi har både kommet med erkjennelser, men også tilbakevist kritikk på flere områder.

At vi her tar til motmæle etter et uvanlig «stunt» i avisen, skyldes ene og alene at vi som politiledelse ikke kan la angrep mot en av våre ansatte stå uimotsagt, særlig når vi ikke kjenner oss igjen i det som hevdes.

Reidar Osen med sin bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, i Gulating Lagmannsrett.

I annonsen påstår Osen at en av våre påtalejurister unnlot å utvide forslaget til tiltale til statsadvokaten som en «takk for sist» for Osens sterke engasjement i saken. Påstanden faller på sin egen urimelighet og er grundig tilbakevist av statsadvokaten, som er den som til slutt beslutter tiltalen. Hennes tiltalebeslutning ble også opprettholdt av Riksadvokaten da saken ble klaget til topps.

Vi i politiet har ingen personlig prestisje knyttet til denne typen saker – tvert imot kan man si at påtalejuristenes profesjonelle håndtering av etterforskningen gjennom årene har gjort at vi unngikk å straffeforfølge uskyldige personer, slik det en stund lå an til. Takket være solid innsats fra en rekke politiansatte, både innledningsvis og underveis, fikk saken sitt gjennombrudd og endte med at tre menn ble tiltalt og dømt.

Vi forstår at politiets ujevne håndtering av saken har vært en belastning for de fornærmede, men det gir ikke grunn for å fremme uriktige påstander, ei heller på betalt plass i avisen.