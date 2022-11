Sortering

Jeg vil ut. Jeg vil frem. Ikke gjemme meg vekk.

Grete Linn Haldorsen er multihandikappet og har skrevet en sangtekst (melodi: Tir n'a Noir) om sorteringssamfunnet.

Grete Linn Haldorsen Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg ble født til verden, ja så heldig var jeg.

Stoppet ikke opp på DNA-testens vei.

Fikk min rett til livet, lykken smilte til meg.

Her er jeg, nå voksen og grei.

Er jeg syk? Er jeg svak? Er jeg krøpling og lat?

Annerledes i smak? Ikke riktig format?

Kroppen ble jeg tildelt, denne ble jo mitt hjem.

Våg deg derfor – gi meg en klem.

Hvem har rett å velge? Hvem sorteres da bort?

Hvor vil grensen settes mellom verdig og lort?

Man skal være varsom med de valg som man tar.

Bare livets sjanse en har.

Jeg er stolt. Jeg er sterk. Jeg er synlig og frekk.

Jeg vil ut. Jeg vil frem. Ikke gjemme meg vekk.

Livet er en gave som må nytes til gagns.

Kom igjen – jeg ber om en sjans.

Det at ulikheter vokser opp og får gro,

skaper styrke, samhold og en mennesketro.

Åpne opp for livet og det mangfold det gir.

Da et bedre samfunn det blir.

Jeg er stolt. Jeg er sterk. Jeg er synlig og frekk.

Jeg vil ut. Jeg vil frem. Ikke gjemme meg vekk.

Livet er en gave som må nytes til gagns.

Kom igjen – jeg byr deg til dans.