Forslag om nullutslepp i verdsarvfjordane vil gje null cruise

Om Sjøfartsdirektoratet får viljen sin, kjem Flåm truleg til å forsvinne som cruisedestinasjon.

Innsendaren er uroleg for framtida til Flåm som cruisedestinasjon.

David Underdal Varaordførar (Sp), Aurland kommune

Lat det vera klart – Aurland kommune er ikkje imot ambisjonane om nullutslepp. Me har sjølv lagd planar for ei nullutsleppsframtid i Flåm, ein av dei beste cruisehamnene i landet. Her har vi i fleire år hatt investeringsklare planar for eit landstraumanlegg.

Eit anlegg som skal gje nullutslepp når skipa legg til kai i Flåm, i tillegg til å kunne elektrifisere resten av reisemålet. Eit slikt anlegg vil vera ei investering på nær 100 millionar, og difor har me venta på Sjøfartsdirektoratet sitt forskriftsarbeid for korleis nullutslepp skal løysast i praksis.

Vår løysing er både enkel og rasjonell: Med dei allereie etablerte og strenge sær-restriksjonane på lokale utslepp, bør det å sigle inn og kople seg på eit landstraumanlegg kvalifisere som nullutslepp.

Slik kan verdsarvfjordane bli ein føregangsdestinasjon for grøn skipsfart på lokalsamfunnet sine premiss.

Me har hatt forventing om at forskrifta ville legge til rette for eit slikt anlegg som ein del av løysinga. I staden har me fått eit forslag som spenn bein under heile prosjektet. Vert dette vedteke er Flåm truleg ikkje ein cruise-destinasjon lenger.

David Underdal, varaordførar i Aurland, meiner Sjøfartsdirektoratet ikkje evner å tenkje utanfor boksen.

Sjøfartsdirektoratet har lagt seg på ein streng tolking av nullutslepp, utan opning for landstraum. Det finst ikkje cruiseskip i dag som går på null-utsleppsteknologi. Storleiken og distansane skipa skal segla gjer at batteripakkane måtte ha vore i eit skip ved sida av det fyrste.

Hydrogen og ammoniakk vert det forska på, men det er ikkje klart for å brukast på nybygg den dag i dag. Og dei få, få skipa av mindre storleik, som eventuelt får installert batteripakkar for å segla den korte distansen inn fjorden vår – dei vil ikkje gje noko grunnlag for å drive ei cruisehamn.

Biogass er riktig nok fremja som eit midlertidig alternativ til nullutslepp i ein periode, men det er ikkje eit reelt alternativ. Kostnadane med biogass og manglande infrastruktur vil føre til at skipa reiser andre plassar. Det syner konsekvensanalyse bestilt av myndigheitene sjølve.

I tillegg flytter eit slikt alternativ heile løysinga over på cruisereiarlaga, medan landstraum er det lokal vilje og initiativ for å få på plass. Reiarlaga kan reise andre plassar – det kan ikkje me.

Me meiner at det må opnast for minst TIER 3-skip + landstraum som ei opning i regelverket. Desse skipa er dei beste ein finn no, går på LNG og gir minimale lokale utslepp.

Paradokset er at om ein går for ei 95–100 prosent nullutsleppregelverk og ikkje opnar for landstraum som ein del av løysinga, så treng me ikkje landstraum! For den dagen slike skip finst, som kan sigle utsleppsfritt, ja så kan dei vel sikkert ligge til kai utsleppsfritt og.

Difor meiner me at når Stortinget har sagt at landstraum skal sikrast, så må og regelverket leggast opp til at landstraum kan brukast. Elles er det meiningslaust å gjera slik investering.

Det finst ikkje cruiseskip som har nullutsleppsteknologi i dag, skriv innsendaren. På biletet er det spanske cruiseskipet Meraviglia på vitjing i Flåm i 2019.

Om forslaget vert innført vil over 60 arbeidsplassar forsvinne og det lokale næringslivet vil gå på store tap. Dette og andre konsekvensar av forslaget er skildra i ein rapport skrive av Menon Economics på oppdrag frå Sjøfartsdirektoratet.

Ordinær cruiseturisme vil truleg ikkje verte mogeleg igjen i verdsarvfjordane før etter 2040. I eit slikt scenario vert Aurland kommune nøydd til å leggje ned hamneaktiviteten.

Det har nok vore vanskeleg å tenka utanfor boksen for eit direktorat med eit stramt mandat og avgrensingar utifrå sitt fagfelt, men forslaget vert såleis håplaust firkanta – og fører til store konsekvensar for lokalsamfunnet.

I tillegg tek Sjøfartsdirektoratet sitt forslag berre omsyn til eit av tre vedtak Stortinget har gjort i saka. Stortinget var framsynte og gjorde tilleggsvedtak om sikring av cruiseaktiviteten og etablering av landstraum.

Desse har det ikkje vorte teke omsyn til, då direktoratet meiner det er utanfor deira fag- og oppdragsområde å sikre etablering av eit landstraumanlegg.

Det vert ganske paradoksalt om me ender opp med ei forskrift som vil forby skip å sigle inn fjorden og kople seg på eit anlegg som har som hensikt å gje nullutslepp i hamn, og slik gå ein glipp av ein kjempe klimagevinst! Dei CO₂-utsleppa ein ville spart med eit landstraumanlegg, vil då sleppast ut andre stadar.

Aurland kommune har sidan investeringa i cruisekai og terminal i Flåm på 90-talet opparbeidd seg ein stor kompetanse på drive cruise-verksemd i Aurland Hamnevesen KF.

Det private næringslivet er òg godt tilpassa cruise-turismen, noko som syner seg att i den lange liggetida skipa har i Flåm (om lag 10 timar i snitt). Denne utviklinga og satsinga har det vore politisk og lokal oppslutning om sidan starten.

No som forslaget er levert over til Klima- og miljødepartementet, er det utruleg viktig at det politisk vert gjort justeringar som sikrar landstraum som ein del av løysinga.

Me set vår lit til at ei distriktsvenleg regjering vil samarbeide med lokale styresmakter for å få på plass eit regelverk som er bra for klima og miljø, og samstundes tilpassa lokale tilhøve og prioriteringar!