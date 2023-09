Jeg sjekket, det er vits i å stemme grønt i kommunevalget

Utviklingen i utslipp har faktisk en sterk sammenheng med hvilke partier som styrer kommunen.

Det lokalpolitikere gjør når de sitter ved makten, har betydning for klimaet globalt, skriver innsenderen.

Juni Lund Statsviter

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vinteren 2022 fikk jeg en e-post fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) der de skrev at klimagassutslippene har gått ned i flere av kommunene de styrer.

Kunne dette virkelig stemme? Går det an å se en sammenheng mellom hvilke partier som styrer i kommunene, og utslippsutviklingen?

Jeg bestemte meg for å teste dette ut gjennom masteroppgaven min i sammenliknende politikk.

Juni Lund har nylig avlagt mastergraden ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB.

Jeg må innrømme at jeg først var litt pessimistisk med tanke på hva lokalpolitikere kan få til. Greier de egentlig å kutte noen utslipp? Ville det være mulig for meg å finne statistisk signifikante forskjeller i utslipp basert på hvilke partier som sitter ved makten i kommunene?

Jeg har blitt mye mer optimistisk i løpet av det siste året. Funnene i masteroppgaven min viser at utslippsutviklingen i kommunene er forskjellig basert på hvilke politiske partier som sitter i formannskapet i kommunestyret.

Dette indikerer at det lokalpolitikere gjør når de sitter ved makten, har betydning for kloden.

Menneskeskapte klimaendringer kan forstås som et «globalt» problem. Selv om mange av endringene som må til for å nå klimamålene, må skje på globalt og nasjonalt nivå, spiller også klimahandling på det lokale nivået en viktig rolle.

Kommunene har makt til å påvirke viktige felt som trafikkregulering, avfallshåndtering og arealbruk i kommunen. Internasjonale og nasjonale utslipp er i all hovedsak summen av alle lokale utslipp.

Mange løsninger finnes lokalt, og det er lokalt vi som borgere i størst grad kan være med å forme hvordan løsningene skal se ut.

En fersk masteroppgave viser at kommuner der MDG sitter i formannskap eller byråd, har høyere utslippskutt enn andre kommuner. På bildet er tidligere MDG-byråd i Bergen, Thor Haakon Bakke.

Miljødirektoratet har publisert data om klimagassutslipp fra alle norske kommuner fra 2009 og frem til i dag. Disse dataene viser blant annet at Bergen har hatt et utslippskutt på rundt 27 prosent i denne tidsperioden.

Data fra Statistisk sentralbyrå viser hvilke partier som har styrt kommunene, og gjør det mulig å kontrollere for faktorer som befolkningstall og sysselsettingsgrad.

Jeg har analysert disse dataene. Resultatene viser at lokalpolitikk betyr noe. Man kan tydelig se at utviklingen i utslipp i kommunene har sammenheng med hvilke partier som styrer. Og det er partiet MDG som skiller seg tydeligst ut.

Les også Dette utslippet må bort hvis Bergen skal oppfylle klimamålene

Effekten av å ha MDG i et kommunestyre ser ut til å være at det er lavere utslipp både ett og to år etterpå. I noen av analysene finner jeg også at partiene Rødt og Senterpartiet er assosiert med lavere utslipp.

Statistiske analyser vil alltid innebære en viss grad av usikkerhet, og i samfunnsvitenskapen kan man aldri med full sikkerhet si at én ting fører til en annen.

Sammenhengen mellom MDG og lavere utslipp er imidlertid svært tydelig – flere ulike metoder og spesifiseringer kommer frem til det samme resultatet, og dette styrker funnene.

Denne sammenhengen er tydeligst innenfor utslippssektorene trafikk, avfall og avløp og oppvarming. Dette er politikkområder lokalpolitikere kan påvirke.

Det kan være lett å miste motet og føle at politikere ikke tar klimasaken på alvor. Men det finnes også politikere der ute som gjør endringer, og disse endringene har noe å si hvis vi skal klare å nå klimamålene.

Bryr du deg om kloden, må du altså også stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Jeg sier ikke at du skal stemme MDG eller et annet bestemt parti, men sørg for at de du stemmer på, kjemper for det grønne skiftet – lokalt, der det betyr noe.

Forfatteren er medlem av MDG, men har ikke hatt verv for partiet eller deltatt aktivt i partiarbeid.