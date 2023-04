La feite folk få vere i fred!

Sjølv folk som er glad i meg, har skada meg med ord.

Vekta har for mykje å seie for korleis ein blir møtt i samfunnet, meiner Lina Kristine Tennefoss Vatshelle.

Ein gong i 2016 sat eg på eit legekontor. Sjukmeld på grunn av kronisk migrene og med null livskvalitet. Legen skreiv ut ein medisin som er kjent for å ha mykje biverknader – med klar beskjed om å ikkje lese pakningsvedlegget. Overtydd om at pasientar som les dette, innbiller seg biverknader som diare, håravfall og ei kjensle av å vere rusa.

« ... Og dei fleste går ned i vekt av denne medisinen, men det gjer vel ikkje noko». Han smiler. «Nei da, det gjer vel ikkje det.»

Litt seinare er eg i juleselskap. «Så fin du er! Har du byrja å trene?» spør ein fjern slektning. Trent har eg gjort heile livet, men ikkje etter at eg starta på medisinen.

Eg har vore kvalm, svimmel, ikkje hatt matlyst, og det litle eg har klart å ete, kasta eg opp att. Men legen hadde rett: Vekta var mykje lågare enn før. Og livskvaliteten dårlegare enn nokosinne!

I likskap med Thorstein Skårnes (BT 30. mars) har eg ein BMI som fortel meg at eg er ein del tyngre enn kva mange meiner at eg burde vere.

Vekta og BMI-en min ser eg ikkje noko poeng i å dele. Ingen av disse tala definerer meg eller helsa mi. Men tala er likevel med på å definere korleis eg blir møtt i samfunnet, i familieselskap og når eg treng hjelp av helsevesenet.

Alt dette har gitt meg eit svært ambivalent forhold til mat, kropp og vekt.

Skårnes skriv i innlegget sitt at «vi som er tjukke, må ta oss selv i nakken», og at vi må tole å høyre at det ikkje er bra å vere overvektig. Han kritiserer òg Hilde Østby, som har uttalt at vi må la overvektige vere overvektige i fred.

Eg vaks opp med råd frå jenteblad som fortalde meg at eg vart tynnare om eg kløyp meg hardt i magefeittet. Seinare såg eg på «thinspiration» på internett som like gjerne kunne vore bilete frå ein konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig.

Eg var overtydd om at kroppen min var feil, og at alle problema mine ville ta slutt, om eg berre vert tynnare. I vaksen alder vart inntrykket av at eg var feil, forsterka når eg trengde hjelp av helsevesenet for å bli gravid. Det var ingenting gale med kroppen min, men han var litt for tung. Resultatet: ein skada kropp og eit spiseforstyrra hovud.

Lina Kristine T. Vatshelle orkar ikkje meir sjølvpining for å tilfredsstille andre.

Det er mykje kring mitt forhold til mat, kropp og vekt som har vore problematisk. Men det har ikkje vore eit problem å vite at eg har vore stor. Eg har både badevekt og spegl, og påminningane frå verda kring meg er der heile tida.

Sjølv folk som er glad i meg, har skada meg med ord som «no byrjar du å bli litt stor», forkledd som omsorg og kjærleik.

I likskap med Skårnes har eg klart å gå ned i vekt – og eg har gått opp igjen! Dei fleste slankarar gjer det. Ja, nokon av oss klarer nok å gå ned i vekt om vi berre tar oss saman, men til kva pris?

Eg orkar ikkje meir sjølvpining for å tilfredsstille eit sjukt samfunn, legen min og familiemedlem eg ser svært sjeldan.

Årsakene til fedme og overvekt er mange og komplekse. Mange av oss veit at dette handlar om så mykje meir enn «kaloriar inn og kaloriar ut». Dei siste åra har kroppen min vore gjennom traume, overgrep, svangerskap, barsel, fysisk og psykisk sjukdom. Alt dette har saman med genane mine vore med på å forme kroppen eg har i dag.

Den overvektige kroppen min har og sprunge ein halvmaraton, gått tusenvis av høgdemeter med fantastiske fjellturar, bore fram born, redda liv på jobb i helsevesenet og opplevd at folk har stoppa opp på treningssenteret fordi eg har klart ting som veldig mange ikkje klarer, uavhengig av kor mykje feitt ein har på kroppen.

For alt det er eg takksam, og det vil eg ikkje la noko ta frå meg!

Skårnes skildrar ein pandemi av fedme og skriv at han ikkje har vondt av at folk forklarer han utfordringa med overvekta si. Eg er glad på hans vegne, men dessverre er det ikkje like lett for alle.

Når ein snakkar høgt om andre sin kropp, veit ein ikkje kven som har opplevd overgrep, har eteforstyrring, traume eller nettopp har fått ein kreftdiagnose.

Eg er heilt sikker på at dei fleste som har kommentert kva eg et og korleis kroppen min ser ut, gjer det i beste meining. Dessverre bidrar det aldri til noko positivt.

Når ein deler kroppspositivisme, vert ein ofte skulda for å «reklamere» for noko som kan vere helseskadeleg. Men korleis kan det vere negativt at også vi som ifølgje BMI-skalaen er overvektige, kan vere fornøgde med kroppane våre, utan å verte diskriminerte og dømte?

Eg vil gjerne ta debatten om korleis vi alle kan få betre fysisk og psykisk helse, men det er på høy tid at vi lar feite folk få vere feite i fred.

Innsendaren er engasjert i lokalpolitikk for partiet SV, men har skrive innlegget som privatperson.