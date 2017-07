Svært mange av kameraene som filmer deg i løpet av en dag, er ulovlige.

Hver dag blir du og jeg og de fleste andre bergensere videoovervåket uten at vi vet om det, og uten at det er lov. Det bør vi på ingen måte akseptere, og det bør kommunen gjøre noe med.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) er bekymret for omfanget av ulovlig videoovervåking i Bergen. Vi blir snik-filmet på gaten, i butikken, på trening eller på jobb, uten at de som gjør det har tillatelse, og ikke minst – i stor grad uten at det gjør oss tryggere, eller en gang har til hensikt å gjøre det.

Venstre har i bystyret tatt opp spørsmålet om ulovlig overvåking, da også med bakgrunn i den samme undersøkelsen som kommentator Magnus Hoem Iversen viser til i BT tirsdag 11. juli. Datatilsynet, forvaltningsorganet som skal passe på personvernet vårt, har gjennomført alarmerende kartlegginger i Bergen tidligere.

Svært mange av kameraene som filmer deg i løpet av en dag, er ulovlige, og Bergen utpekte seg i Datatilsynets kartlegging som byen med mest kameraovervåking. Det er svært liten grunn til å tro at situasjonen har bedret seg – tvert imot. Byrådsleder Schjelderup har tidligere varslet en gjennomgang av kommunens egen virksomhet, og bedt Datatilsynet gjennomføre en ny slik undersøkelse i Bergen. Sistnevnte har Datatilsynet avvist, på grunn av manglende ressurser.

Det er enormt bekymringsverdig at det statlige tilsynet som er satt til å beskytte vårt personvern, ikke har ressurser til å utføre slike undersøkelser. Meldeplikten finnes nå ikke lenger, fordi mørketallene er blitt for store. Det finnes altså ingen oversikt over kameraene som overvåker oss i det offentlige rom. Da bør varsellampene blinke.

Det gir enda større grunn til å iverksette kartleggingstiltak, fra kommunalt hold. Uten tilstrekkelig oversikt over kameraovervåking i byen vår, er det enda vanskeligere å drive tilsyn, og sørge for at sletting, merking og øvrige krav blir overholdt og fulgt.

Hoem Iversen oppfordrer byens politikere til å gjøre mer enn å bekymre oss, men også ta ansvar for å løse problemet. Venstre følger veldig gjerne den oppfordringen, og vil i bystyret foreslå at kommunen kartlegger og iverksetter de nødvendige tiltakene for å få bukt med den ulovlige kameraovervåkingen i byen vår.

En slik kartlegging bør også vurdere om kommunen kan ilegge bøter eller sanksjoner. Om det ikke er tilfelle, bør byrådsleder Schjelderup med et samlet bystyre i ryggen kreve at kommunen får adgang til det. Det er langt bedre enn at et underfinansiert statlig tilsyn skal måtte ta kampen for personvernet vårt alene.