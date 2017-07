Som oftest vil folk oppleve at vi enten har fulltreff, eller bommer fullstendig.

Karl Morten Bårdsen spør i BT 27. juli om hvordan Yr hele tiden kan bomme på været. Værvarslene (punktvarsler og grafikk) på Yr blir automatisk generert av en værvarslingsmodell som kjøres av datamaskiner. Meteorologene tolker disse dataene og lager dermed sitt eget subjektivt værvarsel, basert på de samme dataene.

Noen ganger er meteorologene enig med værvarslingsmodellen (yr), andre ganger ikke. Vi anbefaler dermed alle som bruker yr om å både kikke på symbolene og meteorologens tekstvarsler. Dersom det er nevneverdige avvik, bør man som hovedregel stole på meteorologens varsel – og ikke symbolene.

Norge ligger på midlere breddegrader hvor det oppstår mye vær, og været skifter fort. Landet vårt er har en kompleks topografi med kyst, fjorder, høye fjell med ulike formasjoner, vi er omringet av hav i vest, nord og sør, og land i øst. Dette skaper store kontraster og det er utfordrende å varsle været.

Vi har mulighet til å varsle været nesten ned til gateadresse fordi oppløsningen i modellen er svært høy. Det kan være positivt, men det kan også være negativ. Som oftest vil folk oppleve at vi enten har fulltreff, eller bommer fullstendig. Før i tiden var oppløsningen på værvarslingsmodellene grovere, og vi varslet kun for de største byene. Og da var de få punktene man la ut værsymboler på justert av meteorologene. Meteorologene har ikke mulighet til å justere for flere millioner byer og derfor må vi bruke datamaskiner.

Jo bedre oppløsningen blir, jo mer detaljerte og mer riktige blir værvarslene for de fleste steder, men det kan også medføre feil andre steder som blir systematiske, og som kan oppstå ofte, gjerne i forbindelse med regnbyger og lokale regnbyger.

Vi vil aldri klare å få 100 prosent full klaff på værvarslene for alle yrvarsler. Noen steder har bedre score enn andre. Det kommer an på beliggenheten i forhold til kompleksiteten i topografien som nevnt ovenfor. Det handler ikke bare om usikkerheten i værsystemene, men det dreier seg også om systematiske feil som ligger i modellen som vi alltid jobber med å forbedre.