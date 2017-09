Vi må dreie fokuset over på samspillet mellom de voksne som oppholder seg i miljøet barna er en del av.

Vi må tørre å snakke om skolekultur for å kunne forstå dybden i mobbeproblematikk og finne svarene på hvorfor man ikke blir kvitt mobbing i skolen. Gode intensjoner er ikke nok.

I NRK Brennpunkt 19. september fikk vi høre historien om Arnar og Mia, som begge ble mobbet gjennom flere år og hvor skolen ikke maktet å stanse mobbingen. Gjennom journalist Ole Reiner Omviks intervjuer av de ansvarlige ved skolene, får vi innblikk i holdninger som ikke er fremmed for oss som til daglig jobber med mobbesaker på skolenivå. «Det er utrolig hvor mye vi jobber med av forebyggende tiltak» sier en rektor. Når intervjuet finner sted, holder elevene på med sinnemestring. «Vi må få frem vårt budskap om hva vi jobber med i skolen». «Vi står han av, og prøver å gjøre vårt beste».

Oppegård kommune innrømmer, etter en lang prosess der de til slutt vedtar boten fra fylkesmannen, at de nok kunne handlet på en annen måte. Dette er holdninger vi kjenner igjen også fra andre skoler, som med gode intensjoner har forsøkt å bedre en vanskelig situasjon, men som har mislyktes. Hos enkelte slår noen av de samme mekanismene inn som når en konfronterer noen med krenkende atferd, som for eksempel:

1. Ønske om at handlingen tillegges mindre betydning fordi en ikke mente det eller vet bedre nå (Jeg mente det ikke slik/Hadde jeg visst at..).

2. Ønske om at handlingen blir mindre verdt når det er flere om dem (Det var ikke bare meg/De andre vil si seg enig i..).

3. Får den utsatte til å bli medskyldig (Han var jo med på det/Hun hadde litt skyld selv ettersom..).

4. Fatalistisk oppfatning av egen rolle (Det har alltid vært sånn/Dette har vi prøvd å løse opp i siden..)

Skolenes manglende erkjennelse av egen innvirkning er med andre ord påfallende lik utøveres manglende forståelse for lidelsene de påfører andre: Skolene opplever sine tiltak som tilfredsstillende til tross for at de ikke er det.

Grunnen til at vi peker på dette er ikke for å henge ut skolene, men fordi det er viktig å sette søkelyset på noe som kan være ubehagelig og vanskelig å snakke om, og som kanskje derfor mangler i mange offentlige debatter om mobbing, inkludert tirsdagens. For hva er det hos den enkelte skolekulturen – herunder kulturen som favner alle skolens ansatte i tillegg til foresatte og elever – som fører til at det utvikler seg utrygge læringsrammer og sosiale miljøer preget av maktubalanse?

For å finne svaret på dette, holder det ikke å bare peke på at løsningen på mobbeproblematikken ligger i å «lære skolene opp i» rutiner for mobbeforebygging og -håndtering, slik det ble fremstilt i deler av debatten i etterkant av dokumentaren. Det er allerede stort fokus på håndtering av mobbesaker i skolen, men rutiner blir ikke bedre enn menneskene som utfører dem. For å finne svaret på hvilke mekanismer som er i sving når et skolemiljø utvikler seg til å bli en arena hvor det oppstår normer som tillater mobbing og krenkelser av andre, må vi dreie fokuset over på samspillet mellom de voksne som oppholder seg i miljøet barna er en del av.

Blant debattantene tirsdag 19. september glimret representanter fra skolen med sitt fravær. Heller ikke foreldre var representert. Disse to gruppene er avgjørende når man snakker om mobbing som en konsekvens av utrygg skolekultur. Vi stusser over NRKs valg her. Selv om det er interessant å høre Henrik Asheim (H) reflektere over læringsprosessen kunnskapsministeren og hans samarbeidspartnerne har gått gjennom for å fjerne seg fra en, for å sitere Asheim, «kakeseremoni-kultur» til en bredere og mer evidensbasert forståelsesramme av mobbeproblematikken, kunne det kanskje vært enda mer interessant å høre hva skolene selv tenker om hvordan de, og kulturen de representerer, kan gjennomgå en tilsvarende læringsreise.

Fordi det er først når vi tør å sette ord på hva vi må forandre på i vår egen organisasjon i form av holdninger og verdier, at vi legger grunnlaget for varige endringer.