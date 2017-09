Moralsk harme gjer seg dårleg for å forklare valresultatet.

Svært få av dei som vart fødd fattige i Noreg på tida bestefar min vaks opp, enda livet som fattige. Dette er eit monument over den politiske krafta som låg mellom AP og fagrørsla, som også han deltok i.

Arbeidarrørsla si historiske suksess må likevel ikkje takast som eit synonym for betre moral. Ap sin tilbakegang i årets val er i så fall eit døme på at det er ein farefull veg. Det har vore vanskeleg å sjå kva politikk partiet meiner framleis skal gjere samfunnet betre for dei fleste.

I Bergens Tidende lurte jordmor Eline Sira på om dei som stemde Høgre og Frp gjorde det ut ifrå kunnskapslause eller egoisme. Det kan ein gjerne meine, og politikk er val – også moralske. Men svaret frå Høgre-politikar Heidi Nordby Lunde er viktig for å forstå kvifor moralsk harme gjer seg dårleg for å forklare valresultatet.

Einar Førde pla uroa seg over kva som kom til å skje den dagen størstedelen av arbeidarrørsla var høgt utdanna, og ikkje lenger trong kjempe for rettane mellom anna industriarbeidarar i hans eiga bygd Høyanger hadde kjempa seg til.

Eg trur ikkje det er utdanninga som har skulda, men eg er redd Ap har mist av syne at mest alle som kjempar politisk, gjer det av sine eigne heilt egoistiske grunnar. Partiets eiga suksess må også tolkast slik. Fordi kvar og ein ønskte trygge og føreseielege arbeidsvilkår, løn til å leva av, rettvise ordningar som både arbeidstakar og arbeidsgjevar var bundne av, og til slutt også ordningar som kunne sikre dei til ein viss grad om dei ikkje lenger kunne arbeide.

Det er fåfengt å leite etter moral i folkets val, så godt som det likevel kan gjere for eige bryst. Gitt politikken Ap og raudgrøn side har fronta dei siste åra, har mellomklassen i Noreg omtrent like gode grunnar til å stemme Høgre og Frp.

Det kan vere tungt for mange å akseptere, men det er etter kvart mange eksemplar på at det er slik. Små forskjellar mellom folk i dette landet er ein grunnpilar i særskilt Ap sitt politiske hus. Viss vi tek den mest grunnleggjande indikatoren på dette, fattigdom, viser tala dei siste 15 åra eit bilete som er lite hyggjeleg.

Fattigdomsrapporten til Nav frå 2016 viser at det i 2014 var 92.100 barn i såkalla låginntektsfamiliar. Personar med låginntekt auka til ni prosent av befolkninga same året. Som rapporten også understrekar, er deltaking i arbeidslivet det viktigaste av alle verkemiddel for å endre utviklinga.

Dessverre så viser det seg jo at politikken Arbeidarpartiet og raudgrøn side førte dei åtte åra før den noverande blå-blå regjeringa, ikkje bøta på problemet. Det blei større forskjellar, ikkje mindre. Viss arbeid til alle og deltaking i samfunnet på like vilkår er det viktigaste, så er det kanskje ikkje så rart om folk konkluderer med at det har lite å seie kven ein stemmer på? Det kan Arbeidarpartiet sjå ut til å ha gløymt.