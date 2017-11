La barn kunne ta bussen i ny og ne og betale enkeltbillett med klingende mynt - uten latterlig gebyr!

I Bergen koster det 19 kroner for et barn å reise med buss hvis barnet har kjøpt enkeltbillett på forhånd. Hvis barnet må betale for enkeltbilletten på bussen, ilegges et straffegebyr på 11 kroner, og prisen blir da ublue 30 kroner!

Det er ikke automater eller kiosker på alle holdeplasser, og alle barn har ikke smarttelefon (som er ladet til enhver tid).

Så for barn som ikke har månedskort, eller som reiser uten følge med noen som kan betale for dem med sin Skyss app, blir en busstur skammelig dyr. Er det virkelig nødvendig med dette gebyret på barnebilletter?

Nei, er mitt svar. La barn kunne ta bussen i ny og ne og betale enkeltbillett med klingende mynt - uten latterlig gebyr!