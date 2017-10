Hver enkelt av oss har i sum for mye å gjøre. Vi trenger flere fastleger og kortere lister.

Fastlegeordningen har fra den ble innført i 2001 blitt scoret av befolkningen som den nest beste offentlige tjenesten. Denne høyt skattede ordningen er nå på strekk.

Forbrukerrådet har gjort en landsomfattende undersøkelse om fastlegeordningen. Det påvises mangler spesielt når det gjelder digitale tjenester som timebestilling på nett, elektroniske konsultasjoner og telefon tilgjengelighet. Helseministeren er ute og tar kritikk. Dette er for dårlig, sier han, og vil sørge for at fastlegene blir bedre.

Det er vakkert å høre! Tiden er overmoden for oss fastleger som har meldt dette inn som et problem i lang tid. Fastlegeordningen har ikke fått tilført ferske midler siden ordningen ble etablert i 2001. I tillegg til dette fikk vi ikke en eneste av de 2000 ekstra fastlegene som ble lovet da ordningen ble etablert. Det gjør at fastlegene ikke klarer å levere godt nok.

Hver enkelt av oss har i sum for mye å gjøre. Det enkelte legekontor har måttet prioritere å bruke sine ressurser på de utallige andre lovpålagte oppgavene som fastlegene har.

Undersøkelser viser at der er en forgubbing i fastlegekorpset. Ikke rart at unge leger vegrer seg for å gå inn en jobb som er umulig å kunne innfri sett fra et faglig perspektiv. Budskapet er enkelt:

Vi trenger flere fastleger og kortere lister for å kunne gi en helsetjeneste som pasientene fortjener!