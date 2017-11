Du må ikkje høyre på dei som meiner at «Vestlandet» er feil namn.

Eg bur på Vestlandet, er innfødd Vestlending og ein ihuga tilhengjar av regionreforma. No har Hordaland og Sogn og Fjordane slått seg saman til ein region med namnet «Vestlandet». Dei har då vald å vere lojal ovafor intensjonen om å lage nye regionar, i motsetning til Rogaland og Møre og Romsdal som ikkje skjønar sitt eige beste.

Jan Tore Sanner, du har ved fleire høve sagt at når vedtak om regionar er fatta, skal dei få tilført nye og meir omfattande oppgåver. Vi i Sogn og Fjordane og Hordaland forventar store premiar for å ha vore lojale ovafor dine idear.

Dersom du ikkje har tenkt så mykje på dette, har eg nokre forslag til kva vi forventar oss:

1. Gje den nye regionen «Vestlandet» ansvaret for all høgare undervisning her. 2. Flytt utdanningsdirektoratet til Bergen. 3. Frådel havbruksavdelinga ved Fiskeridirektoratet til eit nytt Havbruksdirektorat plassert i Florø. 4. Flytt UDI til Leikanger. Dei vil ha bruk for mange nye arbeidsplassar når regionreforma er ferdig organisert. 5. Endre skattesystemet slik at den nye regionen får behalde ein stor del av skatteinntektene sjølv. På den måten får dei folkevalde mykje betre kontroll over dei inntektene ein har. 6. Legg ein plan med intensjon om å overføre ytterlegare makt frå staten til regionane.

Slike premiar må du ikkje gje til dei illojale og dei som ikkje har delteke, dvs. Rogaland og Møre og Romsdal. Når dei ser kva for premiar dei går glipp av, kjem dei nok springande og vil vere med i region «Vestlandet». Då ligg namnet på regionen der allereie og vi slepp ein ny namnedebatt. Underforstått du må ikkje høyre på dei som meiner at Vestlandet er feil namn.