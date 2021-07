Vi må ta transpersoners liv og helse på alvor

Det blir ingen skeiv frigjøring uten frigjøring for transmennesker.

Transmennesker må få verdige helsetilbud som tar dem på alvor, skriver innsenderne. På bildet markerer en av dem, Aron K.L. Altinpinar, sin mening under Regnbuedagene. Foto: Privat

Camilla Ahamath Inkluderingspolitisk leder i SV og stortingskandidat Hordaland SV

Anna Sofie Ekeland Valvatne Stortingskandidat Hordaland SV

Hilde Boberg Andresen Leder i Bergen SV

Aron Kamber Lona Altinpinar Skeive Sosialister Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En ny levekårsundersøkelse avdekker skremmende og alvorlige tall for transpersoner sin psykiske helse og deres levekår.

Undersøkelsen, som er gjort av UiB på oppdrag fra Bufdir, viser at transpersoner har dårligere psykisk helse, blir oftere diskriminert, mobbet og truet og utsatt for vold og seksuelle overgrep enn andre.

Mer enn hver tredje transperson oppgir å ha blitt tvunget til seksuelle handlinger. Cirka en av fire transpersoner har blitt direkte truet med vold i løpet av de siste årene.

Den avdekker også et hjerteskjærende høyt tall for selvmordsforsøk. Over 30 prosent har forsøkt å begå selvmord. Funnene speiler internasjonal forskning og burde egentlig ikke komme som en overraskelse. Det som er skandaløst er at norske myndigheter ikke har gjort mer.

Fra v. Hilde Boberg Andresen, Aron Kamber Lona Altinpinar, Camilla Ahamath og Anna Sofie Ekeland Valvatne. Foto: Privat/SV

Vi kan ikke late som om disse funnene ikke henger sammen med hatefulle holdninger, mistenkeliggjøring og mistro mot mennesker som er trans. Eller det dårlige helsetilbudet transmennesker møter.

Samfunnet i dag har lite kompetanse på kjønnsidentitetstematikk. Mennesker som ikke forstår og aksepterer transpersoner, kan være våre lærere, journalister, leger, venner og familiemedlemmer. Det er en ekstrem påkjenning for dem som får sin identitet betvilt, og ikke får være seg selv.

Det finnes nok av historier fortalt av transpersoner, der de blir fortalt at de bare er lesbisk eller homofil med internalisert homofobi eller om møter med psykisk helsevern hvor transpersoner blir tvunget til å gå med «feil» kjønnsuttrykk på institusjoner.

Videre er det ikke uvanlig at transpersoner blir sykeliggjort, som igjen fører til feildiagnostisering og feilbehandling. Vi må avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og opprette regionale tilbud. Slik sikrer vi folk med kjønnsinkongruens behandling som hormonbehandling, pubertetsutsettende behandling og enkel kirurgi.

Vi må ta alvoret innover oss og styrke kjennskap og kompetanse på temaet, og transmennesker må få verdige helsetilbud som tar dem på alvor!

Les også Dokumentarserien «Pride» er informativ og inspirerende

Det er positivt at det ser ut som forskjellene mellom homofile, lesbiske og heterofiles levekår er blitt mindre på de aller fleste områder, men dagens kunnskapsmangel svikter transpersoner i Norge.

I et likestilt samfunn kan alle åpent leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk. Det samfunnet vil SV kjempe for, men vi er dessverre fremdeles langt unna.

Det blir ingen skeiv frigjøring uten frigjøring for transmennesker!