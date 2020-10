Rent oppspinn om Trump fra Moltu

Her er noen av grunnene til at jeg håper og tror at vi aldri må forholde oss til president Trump igjen etter 20. januar.

«Jeg støtter mannen som tror på et bedre og mer rettferdig USA», skriver Ida Skibenes. Hun mener at det ikke er Donald Trump, men Joe Biden.

Ida Skibenes

Du skriver mye positivt og flott om president Trump i ditt innlegg, Tomas Moltu (BT 20. oktober). Men mye av det du skriver, er rent oppspinn.

Ønsket om et sterkere demokrati?

Du snakker om mannen som i månedsvis har prøvd å gå rettens vei for å unngå at flere amerikanere skal få muligheten til å stemme. Hvordan er dette demokratisk?

Du snakker om en mann som fikk nesten tre millioner færre stemmer enn motstanderen sin i 2016, men som er i ferd med å få sin tredje konservative høyesterettsdommer. Dette vil potensielt få enorme konsekvenser for vanlige folks liv i 30–40 år fremover.

Du snakker om en mann som nekter å forplikte seg til en rolig og uproblematisk overføring av makt dersom han skulle tape valget. Dette er ikke et sterkt demokrati, dette er et land på randen av kollaps.

La oss se på Trumps løfter.

Han lovet å kutte skattene og gjorde det. Det har du rett i. Han kuttet skattene til de aller rikeste, de som har mest fra før. Republikanere elsker «trickle down economics», selv om de aller fleste som har greie på økonomi har forkastet denne teorien.

Du har også rett i at han har begynt på den berømte muren sin. Åtte av 3200 kilometer, for å være eksakt. Jeg synes det er snedig at du unnlater å nevne at hans opprinnelige løfte var at Mexico skulle betale for alt dette. Det har ikke skjedd.

Så la oss heller se litt på dette med korrupsjon i Washington. Det er litt vanskelig å stole på at en mann som brukte 130.000 dollar for å hysje ned en sexskandale, skal være den rette mannen til å få has på korrupsjon. Og vanskeligere blir det når hans allierte gjennom en årrekke setter seg ned fremfor kongressen og under ed forteller om systematisk svindel og løgn for å unngå rettsforfølgelse i forbindelse med skatt og tvilsomme hotellavtaler.

Ida Skibenes svarer på tidligere bergensbyråd Tomas Moltus innlegg om Donald Trump. Foto: Privat

Og så var det dette med økonomien da. Du har helt rett i at arbeidsledigheten var historisk lav før covid. Men også her unngår du å nevne at den økonomiske veksten (som selvsagt påvirker arbeidsmarkedet) allerede var i god gang lenge før 2016. Trump lovet årlig vekst på 5–6 prosent, men tallene fra 2017, 2018 og 2019 ligger henholdsvis på 2,4, 2,9 og 2,3 prosent. For ordens skyld var økonomisk vekst 2,9 prosent i 2015 da Obama var president.

Men igjen unngår du å nevne noe vesentlig: Trump lovet å bli kvitt USAs gjeld innen åtte år. Om han vinner igjen i november, får han det travelt med å rydde opp i sitt eget rot, for i hans periode har gjelden økt kraftig.

Mye av det du skriver, er problematisk. Du skriver om objektive ting på en subjektiv måte, og flere ganger unngår du å nevne helt sentrale fakta aller deler av en historie.

Men som kvinne synes jeg det er ditt avsnitt om abort, som kanskje stikker mest. De aller fleste demokratene i USA ønsker nasjonale abortlover på lik linje med dem vi har i Norge. Det du snakker om, som republikanerne liker å omtale som «late term abortions», er et medisinsk inngrep kun gjennomføres for å redde mors liv eller for å la fosteret slippe unødvendig smerte og lidelse dersom det ikke er levedyktig.

Dette handler ikke om kvinner som etter 8–9 måneder med svangerskap ombestemmer seg, og leger som sier «null stress, la oss henrette denne babyen». Men slik fremstilles det, og det er ren galskap.

Jeg håper ikke at Trump vinner. Om vi liker det eller ikke, er USA en stormakt, og når en stormakt er i alvorlig ubalanse, pleier det historisk sett ikke å gagne verdenssamfunnet.

Det jeg vet, er at jeg støtter mannen som tror på et bedre og mer rettferdig USA. En mann som er trygg nok til å erkjenne sine feil, og som er villig til å lytte til andre, også dem han er uenig med, for å skape en fremtid der folk ikke skyter hverandre i gatene fordi de tilhører to ulike parti. Jeg støtter ikke Trump.