Feil fra Naturvernforbundet om Statens vegvesen

Statens vegvesen verken motarbeider norske politikere, eller jobber for å skape mer trafikk på veiene våre.

En utbedret og fergefri E39 er en politisk ambisjon, skriver prosjektleder Tore Askeland. Denne illustrasjonen viser et forslag til flytebro over Bjørnafjorden. Foto: Statens vegvesen

Debattinnlegg

Tore Askeland Prosjektleder for Ferjefri E39 i Statens vegvesen

I et debattinnlegg 9. oktober retter lederen i Naturvernforbundet, Gabriel Fliflet, kraftig skyts mot Statens vegvesen.

I tillegg til å anklage Vegvesenet for å motarbeide norske politikere, lurer han også på hvorfor Vegvesenet ønsker mer trafikk på veiene.

Påstanden om at vi systematisk motarbeider politikere og Bergen kommune i arbeidet med å begrense biltrafikk, faller på sin egen urimelighet. For det første er vi er en del av Miljøløftet (og de fleste andre byvekstavtaler), som arbeider for å kutte bilkø og klimagassutslipp. For det andre arbeider vi på oppdrag fra politikerne våre, gjennom demokratiske prosesser som munner ut i politiske beslutninger og bestillinger.

En utbedret og fergefri E39 er en politisk ambisjon, omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan: «Regjeringen har som ambisjon å binde Vestlandet sammen med en opprustet og fergefri E39».

Vår rolle som fagetat, og vårt oppdrag gitt oss av Samferdselsdepartementet, er å utrede hvordan det kan bli en realitet, hva kostnaden vil være, samt hvilke konsekvenser de ulike alternativene har.

Våre anbefalinger til alternativer eller løsninger er basert på hva som best innfrir samfunnets mål (politiske føringer), for en gitt strekning som skal utredes. Hensikten er å gi politikerne våre, som må ta de vanskelige valgene, et best mulig beslutningsgrunnlag.

Hva som til slutt skal prioriteres, og hvilke løsninger som velges, er opp til politikerne våre.