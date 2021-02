Trygg samsoving kan redusere risikoen for krybbedød

Jeg frykter konsekvensene av de fryktbaserte advarslene fra overlege Guthe.

Samsoving med hyppig ammefrekvens gir barnet en hensiktsmessig lettere søvn og mor responderer raskere på barnets signaler, mener innsenderen. Foto: Frank May / picture alliance

Tonje Jacobsen-Loraas Sosialantropolog

Noen timer etter at jeg hadde født mitt første barn, la jeg ham forsiktig ned i plastkrybben på barselavdelingen for natten. Han var tydelig utilfreds. I det samme kom en jordmor inn på rommet, med de forløsende ordene som ble til en gave i vårt foreldreskap – ta nå ungen opp og inntil dere!

Overlege Hans Jørgen Guthe er kritisk (BT 11. februar), men jeg har store deler av Helse-Norge med meg (inkludert Landsforeningen for uventet barnedød), når jeg regner trygg samsoving som en god og forsvarlig måte å møte barnets nattlige behov på. Dette er imidlertid forutsatt at rådene som gjelder for trygg samsoving følges. Dette får vi også opplyst i møte med helsestasjonen etter fødsel.

Tonje Jacobsen-Loraas er lektor og sosialantropolog. Foto: Privat

Ammehjelpen viser til studier som viser at ammende mødre oftest sover med ansiktet vendt mot barnet, med armen under puten og knærne bøyd. Dette skaper et beskyttende rom for barnet.

Professor James McKenna jobber ved the University of Notre Dame i USA, hvor de har en egen avdeling som blant annet ser på hvilke konsekvenser forskjellige sovemiljø har for foreldre og barn. Han slår et slag for ammesøvn.

Slik vil du som mor få mer søvn og samtidig redusere risikoen for krybbedød. Studier viser nemlig at den hyppige ammefrekvensen gir barnet en hensiktsmessig lettere søvn, samt at mor responderer raskere på barnets signaler.

Jeg håper at overlege Hans Jørgen Guthe og hans kolleger i helsevesenet, vil ta ansvar for å moderere utsagnene om samsoving gitt i tilsvaret til min kronikk. Jeg frykter nemlig at en konsekvens av de fryktbaserte advarslene her, kan føre til at spedbarn blir liggende uten hudkontakt, i den tiden av livet da de trenger det mest.

Når vi nå har kommet i dialog, ville det også være interessant å høre overlegens utdypende refleksjoner omkring såkalt ekstinksjonsbehandling; også kalt skrikekurer, som anbefales av Haukeland sykehus. Dette var tross alt utgangspunktet for mine refleksjoner omkring familiers sovemønstre og søvnproblematikk.