Kjernekraft dreper ikke – frykt dreper

Ti år etter Fukushima: Utfasingen av kjernekraft var en tabbe.

Reaktoren i Fukushima er i dag kapslet inn etter tsunamien som førte til en nedsmelting for ti år siden. Foto: Reuters/NTB

Steffen Oliver Sæle Sivilingeniør og styremedlem av Klimavenner for Kjernekraft

Henrik Berg Forsker og nestleder av Klimavenner for Kjernekraft

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For nøyaktig ti år siden, 11. mars 2011, traff en tsunami kysten av Japan. Bølgen fører til massive ødeleggelser, og rundt 20.000 døde, ifølge WHO.

Tallet på døde som direkte følge av nedsmelting av et kjernekraftverk: null.

Likevel er det en hydrogeneksplosjon i en kjernekraftbygning som først erindres når folk ser tilbake på denne dagen.

I Japan ble en utfasing av kjernekraft iverksatt snarlig etter tsunamien. Den nye energistrategien skulle involvere kraft fra vind. Som en midlertidig løsning fikk kullkraft gjøre susen, ettersom turbinene ennå ikke fantes. I Tyskland ble en liknende strategi adoptert.

Steffen Oliver Sæle og Henrik Berg Foto: Privat

Ti år etter er dette en strategi som Japan i stor grad forlater. Nesten alt av landets energi kommer fremdeles fra fossiler, og selv etter massive investeringer blåser ikke vinden akkurat når den trengs. Den samme sannheten er gjeldende bortimot uavhengig av hvor på kloden man plasserer en vindturbin, ikke bare i Japan.

Dessverre heter ikke alternativene til kjernekraft verken vindkraft eller solkraft. I praksis heter de som oftest fossilkraft. I tillegg til å bidra til klimaendringer, bidrar også fossile energikilder til luftforurensninger og et formidabelt antall dødsfall hvert år.

Estimater spriker noe, men en ny studie publisert i Science Direct, antyder rundt ni millioner dødsfall årlig. Altså nesten det dobbelte av hele Norges befolkning. Hvert eneste år. Uten at konsekvensene av klimaendringer og fortrengning av natur regnes med.

Slik så det ut på Fukushima-kjernekraftverket etter tsunamien. Foto: Reuters/Tokyo Electric Power Co. via Kyo

Japans midlertidige, og Tysklands tilsynelatende permanente, utfasing av kjernekraft etter tsunamien for ti år siden, er ingenting å feire.

I stedet for å være et risikoreduserende tiltak, har utfasingen ført til enormt mange dødsfall. En konklusjon fortoner seg tragisk, men tydelig: Det er ikke kjernekraft som dreper, men frykten for denne.

Dessverre næres frykten den dag i dag, av mennesker, organisasjoner og medier med de beste hensikter. En vindturbin er jo tross alt en anelse mer fotogen enn et typisk kjernekraftverk, og dermed litt enklere å markedsføre.

Likevel håper vi inderlig at disse viktige samfunnsaktørene vil rekalibrere sitt syn på kraft fra atomkjerner og ikke la seg rive med av gamle fordommer. Fordommer som fører til millioner av dødsfall hvert eneste år.