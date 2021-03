Dette må vi ha svar på om Bergen Engines

Ti spørsmål til regjeringen.

Flere partier på Stortinget mener salget av motorfabrikken Bergen Engines til russiskkontrollerte TMH International må stanses. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Jette F. Christensen Utenriks- og forsvarskomiteen (Ap)

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Saken om hvordan norsk sikkerhet blir ivaretatt i møte med strategiske investeringer og oppkjøp er ikke slutt om man finner en løsning for Bergen Engines.

24. mars kommer Monica Mæland for å redegjøre for Stortinget om det planlagte salget. Forsvarsministeren vil være til stede. Regjeringen har veldig mye å oppklare, denne saken har så langt bare ubesvarte spørsmål.

Les også Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt

1 Hvorfor er ikke sikkerhetsloven brukt overfor Bergen Engines fra start? Den vurderingen har ikke regjeringen begrunnet. Mener virkelig departementet at Bergen Engines ikke råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, som beskrevet i paragraf 1-3?

Jette F. Christensen (Ap) sitter i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

2 Når begynte vurderinger om å bruke sikkerhetsloven? Vi vet at regjeringen visste om dette i desember, men det er åpenbart at det å vite om noe er noe annet enn å handle. Dersom sikkerhetsloven var vurdert brukt hele tiden, er det jo veldig underlig at forsvarsministeren i sitt første svar til meg ikke skrev noe om det. Der skrev han bare at sikkerhetsloven IKKE var brukt, punktum. Han nevnte ikke at det var noe de vurderte, før to uker senere i svar på et nytt spørsmål. Det er lite som tyder på at sikkerhetsloven ikke ble tatt ut av skuffen før opposisjonen og pressen dekket saken.

Les også Her er brevet som avslører at norske myndigheter allerede før jul visste at russiske oligarker ville kjøpe Bergen Engines

3 Hvordan skal regjeringen unngå at dette skjer igjen? De siste ukers usikkerhet rundt Bergen Engines skaper usikkerhet for selskapet, for de ansatte og for hvordan norsk sikkerhet blir ivaretatt. Det er åpenbart at det er avstand mellom hvor sikkerhetsloven ER brukt og hvor den BØR brukes. Skal regjeringen gå igjennom dette? Justisminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må redegjøre om Bergen Engines-salget i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

4 Hva omfattes av sikkerhetsloven? Sikkerhetsloven avhenger av at alle statsrådene lager lister over virksomheter som utgjør grunnleggende nasjonale funksjoner for Norges sikkerhet. Hvilke virksomheter har de enkelte departementene utpekt og med hvilken begrunnelse?

Les også BT meiner: «Mæland har éin jobb: Stoppe salet av Bergen Engines»

5 Hva definerer regjeringen som kritisk infrastruktur? Det er nødvendig med en ny vurdering av dette, for å hindre at teknologi og informasjonsoverføring til uvedkommende skjer fordi en virksomhet feilaktig ikke er vurdert under sikkerhetsloven. Denne saken er et eksempel på at det kan skje igjen.

6 Hvordan følger regjeringen opp trusselvurderinger? Det virker ikke som om de anser trusselvurderingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten som punkter å handle etter.

7 Hvilket departement eier disse beslutningene? Justisdepartementet har ansvar for sikkerhetsloven. Forsvarsministeren har ansvar for rikets sikkerhet. Næringsministeren har ansvar for næring. Nå kommer de tre departementene med ulike utsagn. Vil næringsministeren for eksempel avkrefte at det er som deres statssekretær sier «noe departementet verken kan eller vil blande seg opp i»? Over 600 mennesker jobber ved fabrikken, som i dag eies av Rolls-Royce. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

8 Hvordan sikre arbeidsplassene? Vi må sikre arbeidsplassene på Hordvikneset, samtidig som vi sikrer rikets sikkerhet. Det er ikke forhold å sette opp mot hverandre. Jeg forventer at regjeringen jobber med begge deler.

Les også Andreas håper arbeidsplassen ikke forsvinner. Fagforeningen «frykter blodbad» om salget stoppes.

9 Hva skjer nå? Hva skal skje med denne konkrete saken? Det eneste jeg har sett regjeringen gjøre hittil, er å sette Monica Mæland på saken.

10 Hvordan tar regjeringen ansvar for at alle virksomheter selv beskytter skjermingsverdig informasjon?

Disse spørsmålene er ikke bare viktig å få svar på for saken om Bergen Engines. Det er viktig å få en avklaring for at vi skal være sikre på at vi har en langsiktig, sikker og forutsigbar forvaltning av norsk sikkerhet. Det er ikke klinkende klart i dag.