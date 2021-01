Haukeland bør velge åpenhet

Helse Bergen burde selv tatt initiativ til å fortelle om smitten på infeksjonsavdelingen.

«Koronasmitte på infeksjonsavdelingen er i seg selv såpass spesielt at det vil vekke medienes og journalistenes interesse. Det er medievirkeligheten alle aktører må forholde seg til», skriver innsenderne. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Trond Albert Skjelbred og Arent Kragh Kommunikasjonsrådgivere i Apriil

Selve «korona-avdelingen», altså infeksjonsavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, ble rammet av koronaen. Tretten ansatte ved avdelingen ble smittet og måtte i isolasjon.

Var dette et tilfelle av «skjebnens ironi» som var så påfallende og viktig at helseforetaket selv burde tatt initiativet og informert? Eller var det «uten offentlighetens interesse»? Vi tror proaktiv åpenhet er best – både til hverdags og under en pandemi.

Da slipper en også å bruke tid på å svare på spørsmål som «legger dere lokk på saken?».

Trond Albert Skjelbred (til v.) og Arent Kragh er kommunikasjonsrådgivere. Foto: Paul Bernhard

Da koronaen rammet infeksjonsavdelingen på Haukeland universitetssjukehus ble det en sak i BT. Ikke bare at det skjedde, men det ble en like stor sak at Helse Bergen valgte ikke å ta noen aktive grep for selv å informere om dette, med begrunnelsen at det ikke har offentlighetens interesse. Bør ledelsen i en slik situasjon informere omverden eller ikke?

Det er argumenter for begge syn, også blant folk som jobber med kommunikasjon, men vår oppfatning er likevel at proaktiv åpenhet er best.

Den første grunnen er nokså praktisk og pragmatisk. Koronasmitte på infeksjonsavdelingen er i seg selv såpass spesielt at det vil vekke medienes og journalistenes interesse. Det er medievirkeligheten alle aktører må forholde seg til.

Mange nok kjenner til utbruddet til at det er sannsynlig at saken blir kjent, uansett. Da kunne like gjerne Helse Bergen selv tatt initiativet og fortalt om hva som har skjedd. Da ville de i hvert fall sluppet å få en egen sak i mediene om at de prøver å holde ting hemmelig eller «legger lokk på saken».

I tillegg til å svare på spørsmål om sakens kjerne måtte Helse Bergen i dette tilfellet også bruke tid og krefter i en svært krevende periode på å besvare ytterligere spørsmål om sin kommunikasjonsstrategi. Med enkle grep, for eksempel et budskap i sosiale medier og på egne nettsider, kunne dette vært unngått.

Velger du åpenhet i små og store kriser, bygger du tillit, mener innsenderne. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

I det litt større perspektivet er det også andre grunner til å velge åpenhet som prinsipp om både koronasmitte og andre vanskelige forhold. Velger du åpenhet i små og store kriser, bygger du tillit.

Helse Bergen har ansvaret for livsviktige tjenester, for oss alle og på vegne av oss alle.

Vi trenger alle visshet om og tillit til at de utfører sitt viktige oppdrag på best mulige måte. Når «krisen» rammer, det vil si en hendelse de ansvarlige i utgangspunktet ikke har kontroll over, i dette tilfellet et smitteutbrudd, trenger befolkningen visshet. Om hva som har skjedd, hva som blir gjort og hvordan de ansvarlige igjen skal skaffe seg kontroll over situasjonen.

Det er den eneste måten du over tid kan bygge tillit.