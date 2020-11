Avblås jakten på syndebukker!

Hvem skylder du på?

Først var det de som dro på afterski i Østerrike og Sveits som fikk skylden for at viruset kom til Norge. Senere har mange andre grupper fått ansvaret for at smitten har spredd seg, skriver Ingvild Nitter Vestad. Hun mener vi er altfor opptatt av å fordele skyld. Foto: Halvard Alvik / NTB

Ingvild Nitter Vestad Student, Bergen

I Europa og USA har vi den siste tiden sett et stadig større antall påviste coronatilfeller. Nå øker smittetallet også i Norge.

Dette er bekymringsverdig, men vår besettelse etter å peke ut de ansvarlige for smittespredningen, bekymrer meg minst like mye.

I februar leste vi påstander om at det var de som dro på afterski i Østerrike og Sveits, som var årsaken til at korona i det hele tatt kom til Norge.

Da sommeren kom, skyldte vi på harryhandlerne, og de som dro på ferie til Spania. Til og med de eldre fikk skylden, fordi de satt på kafé på kjøpesentre.

«Det store fokuset på hvem som har skylden, bekymrer meg», skriver Ingvild Nitter Vestad. Foto: Privat

Vi skyldte på dem som spredde korona på Hurtigruten, de som reiste fra utlandet for å bistå med arbeidskraft til Norge, og de som arrangerte bryllup.

I høst ble skylden vendt mot studentene, både de som ville se vennene sine igjen, og de som skulle danne nye vennskap i en helt ny by.

Skylden har også vært vendt mot regjeringen, som enten har kommet med for få eller for mange tiltak. Og så har vi naturligvis skyldt på dem som ikke bruker munnbind på bussen, og de som bruker munnbind, men som glemmer å ta Antibac på hendene først.

Listen her er lang, men likevel ufullstendig.

Det fokuset bekymrer meg. Som ansatt på en arbeidsplass, er det viktig å være i stand til å ta ansvar for egne handlinger og feil. Man kommer ikke langt om man skylder på alle andre enn seg selv for at selskapet ikke lykkes.

På samme måte vil vi ikke kunne redusere smitten i Norge om vi ikke tar ansvar for å gjøre det beste vi kan, gitt egen livssituasjon.

Vi må ikke glemme at vi noen ganger er på feil sted til feil tid, mens vi andre ganger tar gale beslutninger og valg, særlig i ukjent terreng. Da må vi støtte hverandre og lære.

Da Støre glemte munnbind på T-banen for et par uker siden, tok det ikke lang tid før han ble møtt med skarp kritikk. Kanskje vi heller burde lære av hans «feil» og ha et munnbind i hver jakkelomme, istedenfor å være besatt av å utpeke et enkeltindivid eller en gruppe som samfunnets syndebukk?

Det er mange som har gjort sitt ytterste for å redusere smittespredning. En fortsettelse av dette i kombinasjon med aksept for og læring av hverandres feil, mener jeg er nøkkelen til å nå vårt felles mål:

En normal hverdag.