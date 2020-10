På tide å vurdere aktiv dødshjelp i Norge

Hva er den moralske forskjellen mellom stans i behandling og aktiv dødshjelp?

Norge bør lære av landene som allerede har tillatt eutanasi, mener kronikkforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB

Espen Gamlund Professor i filosofi, Universitetet i Bergen

Edvin Schei Spesialist i allmennmedisin og professor, Universitetet i Bergen

Carl Tollef Solberg Lege, filosof, PhD og postdoktor, Universitetet i Bergen

I Norge bestemmer samfunnet at vi ikke under noen omstendigheter skal få hjelp til å dø. Andre vestlige land har åpnet opp for at pasienter med uutholdelig lidelse uten utsikt til bedring, kan få slik hjelp.

Hva taler for at Norge bør gå i samme retning?

Aktiv dødshjelp kommer i to varianter: eutanasi og assistert selvmord. Begge er forbudt i Norge.

Eutanasi innebærer at en fagkompetent person, ofte en lege, fremskynder døden for en samtykkekompetent pasient som aktivt ber om hjelp til å dø, og som innfrir strenge kriterier nedfelt i lov. Det er lovlig i Nederland, Belgia og Luxembourg.

Assistert selvmord innebærer at en person hjelper en annen med å avslutte eget liv, på strenge vilkår. Det er lovlig i Sveits, Canada, og flere stater i USA.

Edvin Schei, Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg ønsker å tillate dødshjelp til lidende, dødssyke pasienter. Foto: Privat

Motstandere av aktiv dødshjelp hevder det går et prinsipielt viktig skille mellom passiv og aktiv dødshjelp: Å la pasienten dø naturlig er i orden, men ikke å fremskynde døden. Men hva er den moralsk relevante forskjellen mellom å fremskynde en uhelbredelig syk pasients død, fordi det antas å være til pasientens beste (behandlingsbegrensning), og å avslutte en uutholdelig lidende pasients liv, fordi pasienten selv ønsker det (eutanasi)?

Et mulig skille er at aktiv dødshjelp pr. definisjon innebærer en intendert livsforkortelse.

Ved passiv dødshjelp derimot, stanser legen kun den videre behandlingen som har til hensikt å forlenge pasientens liv. Dermed er det sykdommen, og ikke legen, som avslutter pasientens liv. Men en behandlingsbegrensning er også intendert fra legens side. Når legen skrur av respiratoren hos den døende pasienten, er formålet å stanse oksygenet slik at pasienten kan få dø.

Det som er likt i disse situasjonene, er at en lege gir dødshjelp til en alvorlig syk og lidende pasient som ønsker å dø. Det som er forskjellig, er måten dødshjelpen gis på.

Bør folk noen ganger få hjelp til å dø? Meningsmålinger har vist at et flertall av Norges befolkning svarer ja på dette spørsmålet. Foto: Scanpix / Shutterstock (illustrasjonsfoto)

Hva om for mange og feil type mennesker vil benytte seg av aktiv dødshjelp? Det kan være de som føler seg som en byrde for samfunnet, de med alvorlige psykiske lidelser, eller barn og unge. En annen frykt er at praksisen med aktiv dødshjelp med tiden vil forringe vårt moralske kompass og verdien av menneskelivet.

Motstandere hevder at den beste garantien mot en utglidning er å opprettholde dagens totalforbud. Men vi må vurdere nytteverdien av et totalforbud opp mot kostnadene. Da holder det ikke å sammenlikne fordelene av et totalforbud med ulempene av legalisering.

Vi må se på fordeler og ulemper med begge ordningene. Kostnaden med dagens totalforbud er at mennesker som virkelig trenger hjelp til å få dø, enten må leve livet ut med stor lidelse eller reise utenlands.

Vi mener Norge vil ha nytte av å studere de landene som har tillatt eutanasi.

Nederland har de senere årene hatt omtrent 6000 eutanasidødsfall, cirka fire prosent av alle årlige dødsfall. De fleste er kreftpasienter i siste fase av livet. Hver enkelt sak blir nøye gjennomgått av en komité bestående av en lege, en dommer og en etiker.

De skal undersøke om lovens krav er blitt fulgt av legene som etterkom pasientens ønske om å få dø. Ingen får forhåndsgodkjenning. Drap er nemlig fortsatt kriminelt i Nederland, og leger som ikke følger reglene, blir anmeldt til politiet.

Før eutanasi kan vurderes, må pasienten ha gitt et uttrykkelig og gjentatt ønske om å få hjelp til å dø.

Livsavslutning skjer vanligvis ved injeksjon av medikamenter. Foto: Anders Knudsen (illustrasjonsfoto)

Legen som involveres er som oftest pasientens fastlege. Legen er pålagt å forsikre seg om at dødsønsket er frivillig og veloverveid, at pasientens lidelse oppleves som uutholdelig og er uten utsikt til bedring.

Så må legen kontakte en annen, uavhengig lege som gjør en selvstendig vurdering av om kriteriene er oppfylt. Og til sist må den utførende legen dokumentere at livsavslutningen skjer på forsvarlig måte, vanligvis ved injeksjon av medikamenter.

Den alminnelige erfaringen blant nederlandske pasienter, pårørende og leger er at denne ordningen gir trygghet hos de syke, og mulighet til å ta avskjed med sine kjære på en verdig og forutsigbar måte. Det betyr ikke at ordningen er perfekt. Kritiske røster peker på at kriteriene er blitt utvidet, og at for eksempel eutanasi av psykisk syke er økende og urovekkende.

Når vi vurderer hva vi kan lære av dette, må vi derfor være nøkterne, og veie ulemper ved eutanasi opp mot ulempene ved dagens forbud.

Hvilke former for dødshjelp vi bør tillate, er et viktig verdimessig spørsmål. Tre av fire i Norge er positive til aktiv dødshjelp, og andelen som er for en legalisering, synes å vokse.

Tiden er nå inne for å bringe dette temaet opp og frem på den norske politiske agendaen.