Rasistisk tegning i BT

Jeg ble ganske sjokkert over denne tegningen.

Åsta Rosendahl Knudsen mener denne vitsetegningen, som sto på trykk i BTMagasinet 14. november, er problematisk. Foto: Faksimile, BTMagasinet 14. november

Åsta Rosendahl Knudsen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ved frokosten lørdag morgen den 14. november satt jeg og bladde i BT Magasinet. Jeg slo tilfeldig opp på siden med tegneserier, noe jeg sjelden leser. Jeg ble ganske sjokkert over tegningen i «Firekanta» av Nils-Axle Kanten – ikke av teksten, men av tegningen.

Etter min oppfatning tenderer den til rasistisk fremstilling av mennesker fra det afrikanske kontinentet, noe jeg trodde var tilbakelagt stadium. Det er en svært karikert og klisjeaktig fremstilling som jeg mener er med på å skape et negativt bilde av mennesker med mørk hud som primitive i negativ forstand.

Jeg prøver å tenke over om det er jeg som har dårlig sans for humor, men jeg tror at dette kan være med på å nøre oppunder holdninger som fører til hverdagsrasisme. Det er tilforlatelig og ufarlig fordi det er i tegneserieform og skal være en morsom kommentar. For meg blir det ikke det.

I BT samme dag er står det en helsides annonse fra Mediekompasset i Mediebedriftenes Landsforening. Der står det:

«Avistegningen belyser, kommenterer og kritiserer med sitt eget språk – på en måte som ordene ikke evner å gjøre. Fornuft, følelser, humor og alvor blandes sammen og blir ofte kraftfulle kommentarer».

Innsenderen viser til denne annonsen om avistegninger. Foto: Faksimile, BT 14. november

«Firekanta» er en tegneserie trykket i avisen. Den får dermed noe av den samme funksjonen, men her opplever jeg at den blir en destruktiv kommentar og at fremstillingen av menneskene overdøver det verbale budskapet.

Jeg forholder meg kun til denne «Firekanta», og det er godt mulig at Nils-Axle Kanten er en kjempegod tegneserieskaper, men denne holder ikke mål etter mine begreper. Jeg er forundret over at BT lot den passere.

