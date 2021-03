Virkelighetens «Exit»-menn tjener mest på Høyres skattepolitikk

Høyre skyver småbedriftene foran seg i kampen for skattefrie aksjeformuer.

Høyre prioriterer den rikeste promillen, skriver Eigil Knutsen (Ap) i sitt svar til Peter Frølich (H). Foto: Vidar Ruud, NTB

Eigil Knutsen Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Høyres skattepolitikk prioriterer formuene til landets 1 prosent rikeste. Det er en drømmesituasjon for virkelighetens «Exit»-menn.

«Exit»-serien på NRK er god underholdning, men også et tankevekkende bilde på økonomiske maktforhold i samfunnet vårt. Fremstillingen er basert på historier fra fire menn som arbeider i Oslos finansmiljø i dag og samtaler med andre fra miljøet og Økokrim.

Peter Frølich (H) liker dårlig at tv-serien blir trukket frem i debatten om formuesskatten. Det er likevel ingen tvil om at det er folk med store aksjeformuer, virkelighetens «Exit»-menn, som tjener mest på Høyres skattepolitikk.

Frølich misliker sammenlikningen, men «Exit» er et tankevekkende bilde på økonomiske maktforhold, mener innsenderen. Foto: Fremantle, NRK

Høyre ønsker nemlig at aksjeformuer ikke skal telle som formue når skatteregningen gjøres opp. Pensjonister med nedbetalte hus skal fortsatt betale formuesskatt, lærere og sykepleiere skal fortsatt betale opp mot en tredjedel av lønnen i inntektsskatt. Men de med de største aksjeformuene skal altså slippe.

Å unnta aksjer fra formuesskatten koster fellesskapet 7,2 milliarder kroner. 6 av disse milliardene går til landets 1 prosent rikeste. Over halvparten går til den rikeste promillen blant oss. Skattekuttet er altså skreddersydd for å treffe de med de største aksjeformuene – ikke småbedriftseiere langs kysten.

Peter Frølich må gjerne tro at Høyres skattepolitikk støtter opp under småbedriftene, men faktum er at den prioriterer den rikeste promillen, skriver Knutsen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Høyre skyver næringslivet foran seg i kampen for skattefrie aksjeformuer. Regjeringen har bestilt rapport på rapport, men ingen finner bevis for påstandene om at formuesskatten er ødeleggende. Ifølge finansministeren sitter 95 prosent av oss igjen med mindre enn 100 kroner fra Høyres varslede kutt i formuesskatt på aksjer – og det store flertallet får ingenting.

Peter Frølich må gjerne tro at hans egen skattepolitikk støtter opp under småbedriftseiere på Vestlandet. Faktum er at Høyre i skattepolitikken tydelig prioriterer den rikeste promillen, de med de største aksjeformuene. Det blir det ikke flere arbeidsplasser av.

Større forskjeller derimot, det får du i rikelig monn.