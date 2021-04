Søndagstur med bismak

Det er dei lågløntes arbeid som gjer at eigarane utan blygsel tar ut slike overskot.

Dei som produserer, transporterer og sel matvarene våre, er blant dei gruppene som held samfunnet gåande, dei verkelege heltane, skriv Bjørn Bremerthun. Foto: Victoria Klesty, Reuters/NTB (arkiv)

Bjørn Bremerthun Arna

Helst skulle eg glidd på ski innover kvite vidder denne palmesøndagen, men med grått, mildt bergensver tok eg på meg regnklede, trekte hetta godt nedover hovudet og la ut på ein liten tur i nærområdet.

Friskt og fint, og tankane sveiv om eitt og hitt. Heilt til eg kom til nærbutikken min, der eg gjer dei fleste matinnkjøpa.

Plakaten lyste provoserande imot med: «Vi gir oss aldri på pris! Vi jobber hver dag knallhardt for å holde prisene nede!»

Kapitalismen må veltast, meiner Bjørn Bremerthun. Foto: Privat

Då var det gjort. Eg fekk ikkje tankane vekk frå at det burde stått: «Vi jobber hver dag knallhardt for å øke profitten!»

For nokre dagar sidan kom rekneskapstala for Norgesgruppen. Eigarane hadde tatt ut ein milliard i utbytte.

I koronaåret trer alt klarare fram i dagen. Dei som produserer, transporterer og sel matvarene våre, er blant dei gruppene som held samfunnet gåande, dei verkelege heltane.

Ofte er desse gruppene låglønte, og i lønsoppgjeret som no går føre seg tvilar eg på at dei får det lønsløftet dei fortener. Men det er deira arbeid som gjer at eigarane utan blygsel også i dette året tar ut slike overskot.

Dei fleste ser at dette er urimeleg, men trekker på skuldrene og sukkar: «Det er synd at det er så mykje urettferd i verda». Det held ikkje med å sukka. Kvart år blir forskjellane i samfunnet større.

Kapitalismen, som dette systemet heiter, må veltast. Finn ut ein måte du kan bidra til det på!