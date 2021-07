Gjør et bytte, ikke bli et bytte

Å være en bevisst kunde handler ikke bare om at du kan spare penger selv.

Det er penger å spare om du ikke stikker hodet i sanden og blir et lett bytte for dyre og dårlige avtaler, mener innsenderne. Foto: fizkes / Shutterstock / NTB

Inger Sommerfeldt Ervik Økonom i Konkurransetilsynet

Sigve Langfeldt Økonom i Konkurransetilsynet

Hvis du har byttet strømleverandør eller mobilabonnement nylig, har du kanskje gledet deg over hvor enkelt det var.

Hvis ikke, er det kanskje fordi du er en av mange som opplever at bare tanken på å bytte er overveldende. Det samme gjelder da også kanskje andre løpende tjenester som bank, alarmselskap, internett, tv og forsikring.

Dette er produkter der personlig tilpasning kan gjøre at det ikke alltid er rett frem å sammenlikne ulike tilbydere. Dermed kan det også oppleves vanskelig å finne ut om man i det hele tatt bør bytte, og hvem man i så fall bør bytte til.

Sigve Langfeldt og Inger Sommerfeldt Ervik er økonomer i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

Resultatet blir gjerne – hvis man er heldig nok til å ha den muligheten – at man heller fortsetter å la avtalene løpe og betale det det koster der man er. Ikke gjør det. I tillegg til at dette blir dyrt for deg, er det skadelig for konkurransen. I bransjer der kunder bytter sjelden, vil selskapene verken legge til rette for at det vil bli enkelt å bytte eller tilby gode avtaler for å tiltrekke seg kunder.

Derfor er vi i Konkurransetilsynet opptatt av at man ikke stikker hodet i sanden og blir et lett bytte for dyre og dårlige avtaler. Ofte vil det være enklere å bytte enn du tror, spesielt om du ikke har gjort det på en stund.

Dersom du ønsker å bytte strømleverandør, trenger du trolig ikke lenger sjekke strømmåleren for å finne målernummer og målerstand. Å foreta et leverandørbytte har blitt heldigitalt og kan gjøres på noen få minutter med hjelp av BankID. Det finnes nå også mange prissammenligningssider som konkurrerer om å ha den beste nettsiden for oss strømkunder.

I strømmarkedet har det vært vanlig å tilby rabatterte priser på strøm dersom kunden oppretter avtalegiro. Men i vår varslet Forbrukertilsynet at de anser denne praksisen som ulovlig. Ettersom avtalegiro går automatisk, har man dårlig oversikt over hva som blir trukket fra konto og hvorfor. Dette kan selskapene utnytte. Trolig sitter mange kunder derfor på en helt annen avtale enn den de i utgangspunktet valgte. Kanskje er du en av disse.

De som leverer for eksempel strøm, banktjenester, alarmtjenester, internett, tv eller forsikring har som mål å tjene penger. Dette kan de enten gjøre ved å ha få kunder de tjener mye på, eller ved å tiltrekke seg mange kunder gjennom å tilby gode produkter og brukervennlige overganger. Hva som er den beste strategien, avhenger av hvordan vi kunder oppfører oss.

Ved å bytte oppnår du flere ting. For det første vil du selv få et bedre tilbud. For det andre vil selskapene gjøre det enklere å bytte når de ser at dette er noe mange kunder ønsker. For det tredje vil enklere bytter gi mer mobile kunder. Selskapene vil da konkurrere om å kapre kundene som er på flyttefot, men siden de ikke kan vite akkurat hvem som er på nippet til å flytte, vil de tilby bedre produkter og lavere priser til oss alle.

Bruk forbrukermakten. Gjør et lett bytte i stedet for å bli et lett bytte for fastgrodde abonnementer med unødig høye priser. Dersom egen sparing ikke er motivasjon nok, så vit at hvert bytte blir lagt merke til av selskapene og vil være med på å sette i gang endringer som kommer oss alle til gode.