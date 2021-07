Jordmormangelen stikker dypere enn tidlig ultralyd

Det er de strukturelle problemene som må løses.

I dag kan kvinner med god økonomi kjøpe seg tidlig ultralyd. Dette bør bli gratis og offentlig tilgjengelig, mener innsenderne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Jonas Svendsen Rødt Bergen

Thorleif Berthelsen Rødt Bergen

Kjersti Toppe (Sp) argumenterer 7. juli mot BTs leder som støttet innføring av tidlig ultralyd. Rødt er enig med Toppe i at jordmormangelen er alvorlig, men fødeavdelinger er sommerstengt, fødetilbud er nedlagt, liggetid forkortet, flere kvinner i distriktene når ikke frem til sykehuset før fødsel, og de ansatte er overarbeidet allerede før tidlig ultralyd og NIPT-testen er innført. Derfor endrer ikke Stortingets vedtak på de grunnleggende problemene.

I dag kan kvinner med god økonomi i byene kjøpe seg tidlig ultralyd hos private. Ved å gjøre rettigheten gratis og offentlig tilgjengelig vil dette bli en rettighet for alle kvinner. Undersøkelsen gjøres av ultralydjordmødre, og det er i dag kapasitet særlig på mindre fødeavdelinger, ifølge Kari Aarø i Jordmorforeningen.

Thorleif Berthelsen (til v.) og Jonas Svendsen fra Rødt Bergen. Foto: Privat

Jordmorforbundet etterlyser tilstrekkelig finansiering av ultralydreformen. Basert på anslag fra Helsedirektoratet mangler over 80 millioner kroner sammenliknet med hva regjeringen har løyvet i revidert nasjonalbudsjett.

Vi trenger økt grunnbemanning, spesielt ved de store fødeinstitusjonene, og vi trenger et verdig tilbud for kvinner i distriktet med tilgjengelig jordmor- og følgetjeneste 24 timer i døgnet. Vi trenger et system som evner å se behovene til den enkelte og tilpasse omsorgen deretter.

Sp sikter på å komme i regjering til høsten. Kanskje blir Kjersti Toppe helseminister? Da må partiet sørge for å gjøre noe med den forsømte politikken gjennom mange år og ikke prøve seg på omkamp i et viktig vedtak for kvinners rettigheter.

Hvorfor peker du ikke på det strukturelt gale med helseforetakene, Toppe? Vi trenger økt satsing på vårt offentlige helsesystem.