Jeg heier på sykkel-VM, men enda mer på hverdagssyklistene. Vi er ikke så stilige som proffene, men vi fortjener å bli sett og satset på.

Å være syklist er en livsstil. En livsstil jeg varmt anbefaler. Men det er ikke greit å være hverdagssyklist for alle. Rett og slett fordi i vårt rike land er det for dårlig tilrettelagt. Våre politikere og vi velgere har ikke satt sykkelveier høyt nok opp på den politiske dagsorden. Dette er det på høy tid å gjøre noe med.

Det bør bli trygt å sykle i by og bygd. Så trygt at barn og unge kan sykle til skoler og fritidsaktiviteter. Så trygt at voksne kan sykle på jobb. Så trygt at vi kan invitere turister til å sykle langs våre veier. Ja, så trygt bør det bli. Men sånn er det ikke i dag.

I 2017 er det fortsatt slik at mange barn og unge må frarådes fra å sykle i byer, tettsteder og i bygder. Også mange voksne synes det er for farlig. Og mange turister aner ikke hvor ille sykkeltilstanden er her i landet før de kommer hit. Vårt vakre land trenger et gedigent sykkelløft. Og det haster.

Det haster med å vedta tiltak for syklister som er like effektive som for elbilene. Nå ruler elbilene langs våre veier. De har fått særordninger som gjør det lønnsomt å kjøpe og kjøre elbil. Klimavennlig er det også. Sykling er enda mer viktig enn el-bil-satsing. Fordi sykling i tillegg gir en enorm helsegevinst for samfunnet og for den enkelte. Derfor lanserer jeg følgende liste som alle politiske partier inviteres til å slutte seg til:

Sykkelstier av høy kvalitet skal bygges i by og bygd, og prioriteres foran alle andre samferdselstiltak. Skattefritak for innkjøp av en sykkel per familiemedlem. Kollektiv trafikk skal ha plasser til sykler og syklene kan medtas gratis. Alle arbeidsplasser gis insentiver til å prioritere sykkelparkering foran biler. Alle arbeidsplasser oppfordres til å lage garderober som gjør det lett for arbeidstakere å være syklister. Det lages konkurranser og tiltak i barnehager, skoler og på arbeidsplasser som motiverer og setter positivt fokus på sykling. Det lages motivasjonspakker for god sykkelkultur i hele utdanningsløpet og på arbeidsplasser.

Det essensielle er å løfte sykkel høyt opp på den politiske dagsorden. Fordi det er lønnsomt, det er langsiktig og det er fremtidsrettet. Og fordi vi har ingen flere liv å miste. Det må ikke være med livet som innsats å sykle i Norge.

Så kjære politikere og velgere, gi din stemme til oss vanlige folk som jevnt og trutt tråkker rundt i all slags vær. Vi gir ikke opp, men trenger mye mer drahjelp, penger og oppmerksomhet. Så tør å satse store summer på sykkelveier, og våg å prioritere ned andre samferdselstiltak. Dine barn og barnebarn vil digge det. Og du kan absolutt vurdere å bli en av oss, oss hverdagssyklister.