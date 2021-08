Vi vet hva som skaper ekstremisme. La oss ta konsekvensen av det.

Et oppgjør med 22. juli krever handling. Å granske mediedekningen er en avsporing.

Kristine Moskvil Thorsen jobber med flyktninger og innvandrere. Hun synes vi må vende blikket utover i stedet for å granske oss selv. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tiårsmarkeringen etter 22. juli utløste en strøm av engasjement. Vi endret facebookstatus og hevdet at vi aldri vil tie eller glemme, arrangerte minnesamlinger og skrev kronikker. Og i kjølvannet kom dette tiltakende ropet om å ta et oppgjør, og en voksende kritikk om at vi ikke har tatt nok oppgjør, og dermed implisitt har et medansvar.

Det er et viktig perspektiv. Det er alvorlig at overlevende og etterlatte har følte seg glemt, ikke hørt, og at mange opplever at rosehavet og retorikken om at «vi står sammen» la et dempende lokk på den politiske kraften det skulle vært motivert mot.

Ideen om et stort oppgjør er basert på en naiv forestilling om årsakene til at slike fenomener oppstår, skriver innsenderen. Bildet er fra tiårsmarkeringen for 22. juli i Bergen. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Men vi må ikke glemme det viktigere perspektivet om at vi må fortsette å gjøre: Gjøre alt det vi vet virker i kampen mot den type holdninger og ideologier som motiverer enkeltpersoner og grupper til å utføre så grusomme handlinger. For vi vet om minst 99 slike tiltak som virker, som bidrar, som påvirker!

Når mediene i dagene etter bruker momentumet til å vende blikket innover mot seg selv og sin egen debattdekning for ti år siden, er jeg redd det er en avsporing. Eller når politikere anklager hverandre for å bruke eller ikke bruke 22. juli-kortet i et svært sårbart og vanskelig terreng.

På liknende måte som politikere, medier og fagfolk det siste året har forsøkt å navigere oss gjennom en pandemi for første gang i moderne tid, hadde vi ingen erfaring med å håndtere situasjonen som oppsto etter 22. juli. Og også her vil historien kunne dømme oss hardt for klønete eller uheldig håndtering i fremtiden.

Vi hadde aldri før opplevd et terrorangrep som 22. juli i Norge, og det var lenge ingen klar enighet om vi skulle forstå attentatet som et angrep på oss som land og våre felles verdier, eller et «personlig» angrep på AUF, eller utelukkende en gal manns verk.

Å skulle granske mediedekningen ti år etter for å korsfeste redaktører og debattanter fremstår som en meningsløs og urettferdig avsporing fra det arbeidet som må gjøres – og som faktisk gjøres hver dag for å motvirke og motarbeide slike holdninger.

Videre mener jeg at ideen om et stort oppgjør er basert på en naiv forestilling om årsakene til at slike fenomener oppstår og hvordan de motvirkes og nedkjempes. Et stort moralsk oppgjør i det offentlige rom har i realiteten liten relevans for den giften som kokes opp i mørke, ensomme rom, godt hjulpet av nettbaserte nettverk.

Les også Kommentar: 22. juli-traumet er for stort for ett oppgjør

Vi er mange i Norge som jobber mot radikalisering, ekstremisme og høyreekstremisme, og vi vet etter hvert ganske mye om hvordan slike holdninger skapes, brynes og endres. På tvers av politi, PST, barnevern, ideelle organisasjoner og skoler enes vi om at de fleste farlige ideer vokser ut av å ikke høre til.

Det handler grunnleggende sett om ikke å oppleve seg som en del av fellesskapet, mangle muligheter eller sammenheng i livserfaring. Da er det ikke BTs debattklima som er avgjørende, men hvordan man har det hjemme, hvordan man blir møtt av en lærer på skolen, hvorvidt samfunnet speiler identitet og rommer mangfold, og hvorvidt det er reelle muligheter for å skape gode, likeverdige liv i samfunnet.

Derfor må oppgjøret omsettes i handling, insisteres på i alle samtaler, flyttes ut på alle arenaer, gjennom å systematisk utvikle og iverksette inkluderende tiltak i samfunnet. På samme måte som Black Lives Matter bevegelsen var et opprør mot rasisme og diskriminering i praksis, la også denne debatten bli et krav om fortsatt handling for det vi vet er rett!

Anders Behring Breivik ville ramme AUF, han ville ramme våre felles sosialdemokratiske verdier, han ville ramme visjonen om at et samfunn kan romme et etnisk, kulturelt og sosialt mangfold. La oss alle ta oppgjør med disse holdningene gjennom aktivt å fortsette å skape det samfunnet han ville ramme.

Aldri glemme, aldri tie – det viktigste oppgjøret tas ved å gjøre!