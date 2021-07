Byrådet må lytte til arnabuene

Hvordan skal vi kunne gjøre bydelen vår bedre når enda flere tjenester flyttes ut?

«Klart vi må fokusere på alt det positive som skjer i Arna, men vi må som innbyggere også våkne opp og protestere», skriver innsenderen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Robert Flatås Innbygger i Arna og medlem av Arna Høyre

Det koker i Arna bydel for tiden, og det er ikke uten grunn. Mange av oss som bor her, opplever at kommunens plan for fremtidens bystruktur ikke samsvarer med politikken som føres i Arna bydel.

Kommuneplanens arealdel tar utgangspunkt i den kompakte gåbyen, der innbyggerne kommer nærmere hverandre og har gangavstand til kollektivtilbud og daglige gjøremål. Arna er også ett av syv vedtatte byutviklingssoner i Bergen.

Det er mer miljøvennlig å ta toget til sentrum fremfor å måtte kjøre bil eller buss til Åsane, mener Robert Flatås. Foto: Privat

Dette står i kontrast til byrådets plan om å flytte helsetjenester ut av bydelen vår. Det blir vanskelig å opprettholde og skape nye tjenester i Arna fremover når alt har blitt flyttet ut.

Dette er en skremmende og lite miljøvennlig utvikling som vil føre til mer bilkjøring til og fra Åsane, da kollektivtilbudet mellom bydelene oppleves som tungvint.

Det er frustrerende å se Ap-politiker og arnabu Geir Steinar Dale uttrykke at vi i Arna må legge energien vår i å gjøre bydelen vår bedre, uten å komme med forslag til hvordan vi kan stanse denne utviklingen.

Hvordan skal vi kunne gjøre bydelen vår bedre når Arna nå mister enda flere servicekontorer og kommunale tjenestelokasjoner? Hvordan skal da «gåbyen Bergen» kunne realiseres i Arna?

Dale svarer ikke på hvorfor arnabuene må reise til Åsane fremfor Bergen sentrum for å benytte disse offentlige tjenestene. Hvis tjenestene absolutt må sentraliseres, er det vel mer miljø- og gåvennlig å ta toget til Bergen på syv minutter fremfor å måtte kjøre bil eller buss i en halvtime.

Vi har nå et byråd som ikke lytter. Både brukere, ansatte og innbyggere i Arna blir fullstendig overkjørt. Det samme opplevde vi da Haugland skule med sine 80 elever ble vedtatt nedlagt av Ap-byrådet, til tross for stor motstand i lokalmiljøet.

Saken om Familiens hus har heller ikke vært løftet nok frem for bystyret. Ikke et eneste folkemøte har vært gjennomført i Arna.

Klart vi må fokusere på alt det positive som skjer i Arna, men vi må som innbyggere også våkne opp, protestere og føle på dette ubehaget som nå skjer ved at viktige helsetjenester flyttes ut av bydelen vår.