Handel og samarbeid trenger ikke bety overføring av politisk makt

Ubegrunnet påstand om at en rødgrønn regjering vil svekke næringslivet.

Norge bør se mer til Sveits sitt forhold til EU, mener innsenderne. På bildet møtes president Guy Parmelin fra Sveits og Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen. Foto: François Walschaerts / Pool AFP / NTB

Reidar Digranes Leder, Hordaland Senterungdom

Øivind Schøyen Medlem, Senterpartiet

Sveinung Rotevatn og Ane Breivik fra Venstre påstår i BT 13. juli at en Sp/Ap-regjering ville vært dårlig nytt for norsk eksportindustri. De peker blant annet på Senterpartiets motvilje mot å overføre enda mer politisk makt til Brussel.

Vi mener en bedre strategi er å søke handel og samarbeid med andre land uten å gi fra oss selvråderett.

Rotevatn og Breivik fremhever selv den nylig signerte handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Små land som Sveits viser også hvordan en kan få til en åpen og konkurransedyktig økonomi uten å overgi politisk makt til overnasjonale organer som EU.

I Brussel vil hensynet til europeisk industri gå foran hensynet til små og mellomstore norske selskaper, skriver Reidar Digranes (til h.) og Øivind Schøyen. Foto: Privat

Utenfor EU står vi fritt til å forhandle handelsavtaler med hvem som helst, mens tettere integrering i EU-prosjektet fort vil binde oss til interesser på kontinentet.

Norge er i hovedsak en råvareeksporterende økonomi, mens de dominerende landene i EU hovedsakelig er industriland. Det er innlysende at norske interesser svært ofte ikke vil sammenfalle med det europeiske flertallet.

Mange selskaper i Vestland kan være store i nasjonal sammenheng, men veldig små i en europeisk målestokk. I Brussel vil hensynet til europeisk industri gå foran hensynet til små og mellomstore norske selskaper.

Påstanden om at en Sp/Ap-regjering vil være verre for næringslivet i Norge og på Vestlandet, er også ubegrunnet. Mens Sp har vært tydelig på at vi skal fortsette utvinning av norsk olje også i de kommende årene, ønsker Venstre å stanse oljeleting på norsk sokkel.

EU og Venstres tilnærming til oljebransjen er dårlig klimapolitikk og svært skadelig for norsk økonomi. Vi mener det er langt mer sannsynlig at verdens klimautfordringer løses ved å utvikle ny lønnsom klimateknologi enn ved å stoppe norsk olje- og gassutvinning.

Er man bekymret for utviklingen av næringslivet i Norge, er Senterpartiets konservative realisme sterkt å foretrekke fremfor Venstres liberale idealisme.