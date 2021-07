Nå skal Eksportfinansiering Norge bistå næringslivet i Vestland fylke

Endelig er Eksportfinansiering Norge (Eksfin) i drift og klar til å hjelpe bedrifter i Vestland med eksport.

Eksportkreditt Norge og GIEK har bygget opp gode relasjoner, nettverk og kompetanse. Eksfin vil fortsette arbeidet, skriver Iselin Nybø (V). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Iselin Nybø Næringsminister (V)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge, som næringslivet har ventet på, ble gjennomført 1. juli 2021. Det har vært regjeringens formål med sammenslåingen at tilbudet skal bli mer effektivt og enklere for bedriftene.

Hvor viktige disse ordningene er for det eksportrettede næringslivet, synliggjøres av tallene.

Ved utgangen av 2020 var det totalt utestående garantier for cirka 75 milliarder kroner under de ordinære garantiordningene, og lån for 51 milliarder kroner under eksportkredittordningen.

Og en rekke bedrifter i Vestland fikk hjelp av eksportfinansieringsaktørene i fjor, blant annet har både norske rederi, verft og utstyrsleverandører dratt nytte av tilbudet.

Et eksempel er rederiet Napier på Bømlo, som har bygget to prosessfartøy til bruk i oppdrettsnæringen. Finansiering gjennom skipsfinansieringstilbudet, med garanti fra GIEK (nå Eksfin), bidro til at det ble enkelt for Napier å velge løsninger fra skipsverftet i Fitjar, bare en kort kjøretur unna. Det sikret både kompetanseoppbygging og arbeidsplasser lokalt i Vestland.

Finansiering gjennom skipsfinansieringstilbudet, med garanti fra GIEK (nå Eksfin), bidro til at det ble enkelt for Napier å velge løsninger fra skipsverftet i Fitjar, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Et annet eksempel er den nye brønnbåten til Alsaker Fjordbruk, som er Norges største brønnbåt, trolig også den dyreste. Båten er lastet med høyteknologisk utstyr fra norske leverandører. Eksportkreditt (nå Eksfin) har bidratt med lån basert på de norske leveransene, som beløp seg til totalt 239 millioner kroner.

Eksemplene synliggjør den sterke maritime sektoren i Vestland, konsentrert i det gamle Hordaland, med Bergen som en viktig motor. Tall fra Menon og SSB viser at Bergen kommune var Norges nest største eksportkommune i fjor, bare slått av Oslo.

Statistikken viser også at Vestland var det fylket som eksporterte mest av alle fylker i 2020, med verdier for hele 126 milliarder kroner, og er det fylket som har hatt høyest vekst i eksport målt i kroner de siste 12 årene. Mesteparten var fra maritim sektor og offshore-leverandører, men også sjømatnæringen og kraftintensiv industri bidro.

Eksporten fra Vestland er ikke bare svært viktig for sysselsettingen og for norsk økonomi i dag, den er også fremtidsrettet – med høyteknologiske løsninger for maritim sektor, offshorevirksomheten og sjømatnæringen, og med grønne byggesteiner fra den bærekraftige, kraftintensive industrien.

Og nå blir det enda enklere for næringslivet i Vestland å søke om finansiering ved å forholde seg til kun én part fra staten. Med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt, til den nye enheten Eksfin, får vi et mer effektivt virkemiddelapparat som kan bidra til mer verdiskapende eksport fra både store og små bedrifter, og til nødvendig omstilling og flere grønne løsninger.

For næringslivet i Vestland sin del ser vi absolutt potensial for enda mer verdiskapende eksport. Og vi ser at samspillet mellom fremtidsrettede bedrifter og et enkelt og effektivt virkemiddelapparat kan være en viktig nøkkel for å forløse det. Med Eksfin ser vi mot fremtiden.

Og så vet jeg at mange bedrifter har vært opptatt av at tilbudet som GIEK og Eksportkreditt Norge har hatt ansvar for videreføres i Eksfin. Det har regjeringen sørget for. Gjennom forvaltning av ni aktive låne- og garantiordninger – to av dem midlertidige pandemiordninger – skal Eksfin jobbe både med bedrifter som kjenner dem godt fra før, og med bedrifter som ikke har brukt tilbudet så mye tidligere.

Eksfin kan gi finansiering til kjøpere av norske eksportvarer. I tillegg har Eksfin flere tilbud direkte til norske bedrifter som skal eksportere, for eksempel garantier for lån til norske bedrifter som gjør eksportrelaterte investeringer i Norge.

Et annet eksempel er garantier for lån som norske eksportører bruker som arbeidskapital i produksjonstiden for varer og/eller tjenester som er tilknyttet konkrete eksportkontrakter. Eksfin kan også tilby norske eksportører kortsiktig kredittforsikring til enkelte land hvis de ikke får slik forsikring fra private forsikringsselskaper.

Både store og små eksportører i alle næringer kan søke Eksfin om finansiering.

Tone Lunde Bakker blir administerende direktør i Eksportfinansiering Norge 1. august. Foto: Danske Bank / Ragnhild Stenvaagnes

Eksportkreditt Norge og GIEK har bygget opp gode relasjoner, nettverk og kompetanse om norsk næringsliv, og Eksfin vil fortsette arbeidet med å øke kompetansen om nye næringer og nye bedrifter. Maritim sektor og offshorerelaterte næringer har generelt utgjort en betydelig andel av eksportørene som tradisjonelt har benyttet seg av tilbudet. Den senere tid har det også vært et økende omfang av søknader fra andre næringer, som for eksempel fornybar energi, forsvarsindustrien, havbruk og en rekke fastlandsindustrier.

Regjeringen er opptatt av å gå sammen med næringslivet for å se mulighetene for å øke eksporten fra Norge. Etableringen av Eksfin er en del av regjeringens eksportsatsing sammen med opprettelsen av Eksportstrategirådet. Eksfin blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Jeg er glad for at sammenslåingen nå er et faktum. For Venstre har forenkling og profesjonalisering av virkemiddelapparatet vært en viktig driver for å skape enda flere verdiskapende arbeidsplasser i hele Norge. Det skal være mulig å leve gode liv i bygd og by, og med dette grepet kan jeg forsikre at Vestland og resten av landet skal få god oppfølging av Eksfin også på veien videre.