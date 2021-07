Bråket i havnen tar nattesøvnen fra oss

Vi snakker ikke om et lite irritasjonsmoment. Vi snakker om et vedvarende og betydelig miljø- og helseproblem.

Det blir mye «impulspreget» støy fra lossing og lasting av containere på Dokken, mener innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Hans Marius Hansteen Laksevåg

Natt til søndag, i fellesferien, vekkes vi nok en gang av kraftige drønn. Lyden av containerlossing er velkjent for oss som holder til på Laksevåg-siden, rett over fjorden for terminalen på Dokken. Nok en gang lurer vi på hvilke retningslinjer som gjelder og finner frem nettsidene til Bergen kommune.

Her finner vi at handlingsplanen mot støy for perioden 2013–2018 ble vedtatt av bystyret i 2015, og at målet er å ha en oppdatert handlingsplan klar til politisk behandling innen utgangen av 2020. Så langt er det ikke kommet, men i oktober vedtok byrådet i alle fall oppstart av arbeidet med en ny handlingsplan. Planen, som formodentlig gjelder ennå, er for så vidt beroligende lesning.

Ifølge støykartleggingen i 2012, referert på side 34 i nevnte handlingsplan, var kun én boligbygning med anslått 40 personer utsatt for nevneverdig støy fra havnevirksomhet. Men djevelen bor i detaljene, i dette tilfellet i en parentes: «(uten impulslyd)».

Hva dette betyr, blir klart på side 108: «Det vil være støy fra lossing/lasting av containere med kraner og trucker. Håndteringen gir erfaringsmessig en del impulspreget støy (slagstøy). Slagstøyen inntreffer når trucker (og kraner) henter og setter ifra seg containerne.»

«Kan det virkelig være nødvendig med lossing og lasting nattestid?» spør Hans Marius Hansteen. Foto: Privat

Jo takk – dette har vi mange års erfaring med. Vi bruker ofte en del andre ord og uttrykk om dette, som ikke alle egner seg på trykk. Og jo da, vi har fått med oss at det legges andre planer for havneområdet på Dokken. Men det hjelper ikke på nattesøvnen å vite at det kanskje blir bedre om ti eller tjue år. Det er nå vi blir vekket.

For dette – som vi nå har lært at kalles «impulspreget støy» – er særlig merkbart når trafikkstøyen fra Puddefjordsbroen endelig avtar om kvelden, og før den har tatt seg opp igjen om morgenen. Altså når de fleste av oss skal sove.

Dette er ikke noe som skjer sporadisk, og vi snakker ikke om et lite irritasjonsmoment. Vi snakker om et vedvarende og betydelig miljø- og helseproblem som angår mange mennesker.

Som det heter i kapittelet om støy og helse i handlingsplanen: «Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkninger av støy. Støy kan gi dårlig søvnkvalitet, redusert velvære og dårligere prestasjoner neste dag. Søvnforstyrrelser som skyldes støy, innebærer vekking, forsinket innsovning og redusert omfang av nødvendige søvnfaser.»

Derfor et spørsmål til havnevesenet: Kan det virkelig være nødvendig med lossing og lasting nattestid?

Og ett til kommunen: Burde ikke helsevernetaten gripe inn?