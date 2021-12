Vaksinepass er feil

Filosofiprofessor Espen Gamlund lister opp fire grunner til at vi ikke bør innføre koronapass.

Vi bør ikke straffe uvaksinerte ved å stenge dem ute. Men alle som kan, bør ta vaksinen.

Espen Gamlund Professor i filosofi, UiB

De fleste av oss trodde denne høsten at pandemien var på hell. Men den gang ei. En ny virusvariant blomstrer nå verden rundt, og truer på nytt vår helse og frihet. Det begynner å tære på nå.

Håndteringen av pandemien har foreløpig gått ganske bra i Norge. Til tross for at noen er hardere rammet enn andre, har vi så langt stått sammen i en krevende situasjon. En av forklaringene på det er utvilsomt den høye tilliten i befolkningen.

For om lag ett år siden kom endelig vaksinen. Beskjeden var klar: Hvis mange nok tar vaksinen, vil det hindre at viruset sprer seg i befolkningen, og færre blir syke og dør.

Her til lands har heldigvis de fleste tatt imot tilbudet om vaksine. Koronavaksinen er frivillig i Norge. Du og jeg velger selv om vi ønsker å ta den eller ikke.

Denne frivillighetslinjen er verdifull i et liberalt samfunn som det norske. Vi bør så langt det er mulig unngå å tvinge folk til å gjøre noe de ikke vil. Likevel har pandemien vist at vi kan akseptere tvang dersom vi ser at det fører til noe godt.

«Mange har etter hvert fått øynene opp for at vaksinasjon er et moralsk valg», skriver innsenderen.

Vi aksepterer karantene, munnbindpåbud og andre begrensninger på friheten vår. Men vi tvinger ingen til å ta vaksinen. Det skyldes et ønske om at folk selv skal ta valg som berører egen helse, og at vi ser ut til å oppnå god nok vaksinedekning med en frivillig ordning.

Dermed kan vi leve med at et lite mindretall velger å takke nei til tilbudet om koronavaksine. Eller kan vi det?

Det er tegn til at befolkningen nå splittes over vaksinen. Mange har etter hvert fått øynene opp for at vaksinasjon er et moralsk valg. Det handler ikke bare om deg, men om oss. De som har tatt vaksinen, er derfor opprørte over at noen velger å la være å vaksinere seg.

Ved å takke nei til vaksinen sluntrer man unna den felles dugnadsinnsatsen som trengs for å få en slutt på pandemien. Man er egoistisk og en gratispassasjer. Selv om vi kan leve medisinsk med at et lite mindretall ikke vaksinerer seg, lever vi tilsynelatende dårlig sosialt og moralsk med det.

På toppen av det hele har det vært foreslått å innføre et koronapass for de som er vaksinert. Passet skal gi mer frihet til de vaksinerte, og begrense friheten til de uvaksinerte. Flere land har allerede innført et slikt pass. Helsedirektoratet har nylig snudd i synet på om vi bør innføre et slikt koronapass i Norge. De anbefaler det nå ikke.

Det er fire grunner til at vi bør følge deres anbefaling om ikke å innføre et slikt pass.

1. Likhetsprinsippet sier at det kan forsvares å forskjellsbehandle mennesker når det er gode grunner til det. Er det moralsk relevante forskjeller mellom vaksinerte og uvaksinerte? Noen vil hevde at uvaksinerte utgjør en større fare for samfunnet enn vaksinerte ved at de har større risiko for å smitte andre, og at de utgjør en større belastning på helsetjenesten.

Men dette er slett ikke så ukomplisert. Selv om uvaksinerte smittes oftere og oftere smitter videre, oftere trenger sykehusinnleggelse, og har høyere risiko for alvorlig sykdom og død enn vaksinerte, er størstedelen av befolkningen vaksinert.

Det er derfor bare naturlig at en økende andel av de smittede og sykehusinnlagte nå er vaksinert. Gitt at uvaksinerte samlet sett ikke utgjør en vesentlig større fare for samfunnet, vil et koronapass være et diskriminerende tiltak.

2. Et koronapass vil forsterke inntrykket av at befolkningen er delt i to; de som er vaksinert og de som er uvaksinert. Dermed er det en fare for at vi får et mer polarisert samfunn. Men vi skal ikke bare komme oss gjennom pandemien, vi skal også leve sammen etter at den er over. Et koronapass kan fort vise seg å gjøre mer skade enn nytte.

3. Det er tvilsomt om et koronapass er et særlig effektivt tiltak. Gitt at kun et lite mindretall er uvaksinerte, er det lite å tjene på å stenge denne gruppen ute fra samfunnet. Da er det bedre å satse på andre og mer effektive smitteverntiltak.

4. Selv om det ikke er målsettingen, kan innføringen av et koronapass føre til at flere velger å vaksinere seg. På den ene siden er det bra, men på den andre siden vil noen oppleve et press på å ta en vaksine. Det kan være riktig å overbevise uvaksinerte om å ta vaksinen, men innføringen av et koronapass bryter likevel med idealet om at vaksinen er frivillig. På lengre sikt kan det bidra til å forsterke folks frykt for vaksiner og svekke tilliten til helsevesenet.

Vi bør ikke straffe uvaksinerte med å stenge dem ute fra samfunnet. En bedre strategi er å innstendig oppfordre de som ennå ikke har tatt vaksinen, om å gjøre det.

De som er uvaksinert og som kan ta koronavaksinen, bør snarest gjøre sin borgerplikt å vaksinere seg. Da kommer vi oss gjennom dette sammen.