Arven etter Kim

Den skeive historien er historien til en minoritet, men den er også vår alles historie.

Kim Friele ble i år 2000 utnevnt til ridder av første klasse av den kongelige norske St. Olavs Orden. Her er hun avbildet hjemme på Geilo i 2017.

Heidi Rohde Rafto Fungerende faglig leder, Skeivt arkiv, Seksjon for spesialsamlinger, UiB

Kim Friele døde mandag 22. november, 86 år gammel. Etter et langt og innholdsrikt liv fikk hun mandag begravelse på statens bekostning. Det er mange som har nytt godt av kampene hun har kjempet. Og mange tar opp arven etter henne, som menneskerettighetsaktivister, organisasjonsbyggere, engasjerte skribenter.

I et magasin på Universitetsbiblioteket i Bergen ligger en del av den fysiske arven etter Kim: hyllemeter på hyllemeter med dokumenter, foto, tekstiler, buttons.

Arkivet til Kim Friele dokumenterer hennes livslange arbeid for likeverd og en imponerende rekke med seire: avkriminalisering, avdiagnostisering, utvidelse av diskrimineringsloven, partnerskapslov.

fullskjerm neste I 1982 ble Homodagene arrangert for første gang. Tidligere hadde man demonstrert i 1. mai- og 8. marstog. 1 av 4 Foto: Turid Eikvam. SKA/A-0033 Løvetann-arkivet, Skeiv

Friele donerte sitt omfangsrike arkiv til UiB i 2013, og dette ble startskuddet for Skeivt arkiv – et nasjonalt kunnskapssenter for skeiv historie. Ideen om et slikt arkiv hadde funnes en stund.

For arkiver eller museer for jødisk, samisk og reisendes historie i Norge hadde eksistert lenge – men ingen hadde ennå tatt ansvar for å samle inn, bevare og formidle den skeive historien. Og det hastet!

Dette var en historie som var i ferd med å gå tapt – nøkkelpersonene fra oppstarten av den norske homobevegelsen var allerede døde. Med Kim Frieles donasjon gikk Skeivt arkiv fra visjon til virkelighet.

Begrepet «skeiv» i navnet ble valgt for å romme alle uttrykk som gjennom årene har vært i bruk for å beskrive sammekjønnsseksualitet – fra tvetulle, sapphist og sodomitt, til dagens LHBTIQA+. Og samlingene vokste raskt. Materiale strømmet inn, i små konvolutter og store flytteesker – fra organisasjoner og privatpersoner.

På vandring mellom hyllene i magasinet finner man nå arkiver fra organisasjoner som Fri og Åpen Kirkegruppe, Bamseklubben og Bergen Gay Radio. Her er ringpermer med dokumenter, håndskrevne brev, dagbøker, brosjyrer, tidsskrifter, bilder, lydopptak, faner og bannere.

I august 1993 inngikk Kim Friele (til h.) og Wenche Lowsow, som et av de første parene, partnerskap.

Å bla i disse arkivene kan være hjerteskjærende lesning. Her er undertrykkelse og skam, ensomhet og selvmord. Men den skeive historien er mangfoldig. Arkivene er også fylt av fortellinger om feiring, fest og fellesskap, vidunderlige forelskelser og livslang kjærlighet.

Og arkivene er åpne for bruk for alle. Studenter, forskere og journalister, lærere, forfattere, kunstnere og andre interesserte. Deler av materialet er digitalisert og publisert på nett. Her finnes blant annet noen av Kim sine manus til artikler og foredrag, med hennes egne kommentarer, overstrykninger og rettelser. I livsminnesamlingen er videointervjuer med Kim og flere hundre andre.

Kim Friele på kulturkveld på utestedet Metropol i Oslo i 1984.

Den skeive historien er historien til en minoritet – de som opp gjennom tidene har brutt med normene for kjønn og seksualitet. Men det er også vår alles historie – det handler om hvordan disse bruddene er blitt møtt av samfunnet: om store kulturelle endringer i vår nære fortid.

Neste år markeres Skeivt kulturår – en nasjonal feiring av skeiv kunst, kultur og historie. For 21. april 2022 er det 50 år siden homoseksualitet ble avkriminalisert i Norge. Initiativtakere er Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv i fellesskap, og alle som ønsker det, kan være med og markere jubileet.

Og mye spennende er under planlegging, fra nord til sør. Blant annet vil Sjøfartsmuseet i Bergen fokusere på skeive liv til sjøs. 50-årsjubileet blir også tema for neste års Pride-festivaler landet over.

Kim Friele får dessverre ikke selv være med og feire jubileet for avkriminaliseringen hun kjempet så hardt og målrettet for. Men arven etter henne, den lever videre.