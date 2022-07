Tiltakene er ikke overflatiske – men helheten mangler

Vi trenger en nasjonal politikk for mangfold i høyere utdanning.

Utdanning er en forutsetning for et velfungerende liberalt demokrati, mener UiB-rektor Margareth Hagen.

Margareth Hagen Rektor, Universitetet i Bergen

Juhar Yasin Abamosa skriver i BT 12. juli at det mangler en helhetlig satsing på inkludering av flyktninger i norsk høyere utdanning. Innlegget løfter viktige momenter, men når han omtaler noen av tiltakene universitetene har gjennomført som «overflatiske», må jeg si meg uenig.

I år tilbyr vi introduksjonskurs i norsk, enkeltemner og masterprogrammer på engelsk, og vi jobber for å hjelpe flyktninger som allerede har påbegynt utdanning med å få innpass i våre studieprogrammer.

Mange fagmiljøer på UiB bidrar med viktig forskning på flyktning-relaterte temaer. Alle samfunnsinstitusjoner må bidra med sitt for å sikre inkludering og mangfold. Det gjør vi best gjennom våre kjerneaktiviteter: forskning, formidling og utdanning.

Det er viktig at vi lærer av erfaringene og bruker disse til et mer langsiktig og permanent arbeid rundt mangfold. Mangfold berører ikke bare flyktningene, men også barn av flyktninger og innvandrere.

Universitetet gjør allerede mye for å legge til rette for flyktninger, mener UiB-rektor Margareth Hagen.

Utdanning er et sterkt middel for sosial mobilitet for den enkelte, og en forutsetning for et velfungerende liberalt demokrati. Mangfold på universitetene styrker både forskningen og utdanningen: Det bringer inn flere meninger, erfaringer og perspektiver.

Norge i dag er mer mangfoldig enn hva det var for bare en generasjon siden. Fra 1980 til 2022 har andelen av befolkningen med innvandringsbakgrunn økt fra 2,3 til 18,9 prosent.

Når 17,4 prosent av norske 20-åringer i dag har innvandringsbakgrunn, er det verdt å følge med på hvordan dette reflekteres i studentmassen. For oss som universitet er det viktig med mangfold i alle studietilbudene våre. Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres sterkere i flere yrker og samfunnsinstitusjoner.

Det finnes ikke noe som kan kalles en «gjennomsnittlig innvandrer». Utdanningsnivå og studievalg varierer mellom de ulike innvandringsgruppene. De finnes i begge ender av skalaen. Enkelte bakgrunner viser lav utdannelsesgrad, mens et interessant eksempel er at det blant kvinner med indiske foreldre i aldersgruppen 26–34 år har 18 prosent fullført medisinutdanning.

Flyktninger har også distinkte utfordringer, slik Abamosa selv dokumenterte i sin doktorgrad.

Dette bildet gjør det tydelig at vi trenger en nasjonal politikk for mangfold i høyere utdanning – spesielt for gruppene som i stor grad faller utenfor. Og en slik politikk må se utdanningssektoren i helhet. Forskningen tilsier at støtet må settes inn tidlig i utdanningsløpet, om en skal hindre utenforskap og sikre mangfold.