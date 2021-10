Rydd Ryde av fortauet!

Nå er det Bergen sin tur til å rydde.

«I løpet av svært kort tid har elsparkesyklene fullstendig transformert gate- og fortausbildet i de større byene», skriver Mariann Fossum.

Mariann Fossum Daglig leder for Norges Blindeforbund i Hordaland

Bergen er nå på topp når det gjelder elsparkesykkeltetthet, ikke bare i Norge, men i Europa. Det finnes 309 kommersielle løperhjul pr. 10.000 bergenser. Til sammenlikning har Paris, Berlin og Roma under 50 pr. 10.000 innbygger.

Legger vi til at byplanleggingen ikke på noen måter har tatt høyde for mikromobilitet som sykkel og sparkesykkel, står katastrofene i kø for oss som ikke ser verken de løperhjulene som ligger slengt fremfor oss på fortauet, eller dem som kommer susende forfra eller bakfra.

Når vi klistrer merker med «Jeg har stått til hinder for svaksynte og blinde», da er det ikke fordi vi synes det er gøy å klistre klistremerker, eller fordi vi ikke har annet å fylle dagene våre med. Sånn som mikromobiliteten og ståmopedene har utviklet seg, så er det faktisk en dyd av nødvendighet, for ikke å si pur enkel nød, som gjør at vi klistrer i vei.

Slike merker har Blindeforbundet hengt opp på elsparkesykler som står parkert til hinder.

I løpet av svært kort tid har elsparkesyklene fullstendig transformert gate- og fortausbildet i de større byene. Bergen var lenge forskånet, men så kom Ryde, et selskap helt uten skamfølelse, og plasserte ut løperhjul i alle byens gater og streder.

Når vi plukker ut Ryde som skyteskive, er det fordi dette selskapet konsekvent nekter å samarbeide om en utvikling som gagner andre enn dem selv. Bergen kommune har fra første stund forsøkt å regulere uvesenet, men til ingen nytte. I stedet for å komme kommune og samfunn i møte, valgte selskapet å saksøke kommunen, og vant.

Alle aktørene har nå inngått forpliktende avtaler med Bergen kommune om en regulering som skal gjøre det levelig både for gående og løperhjulinger, alle bortsett fra Ryde.

Mariann Fossum er daglig leder i Blindeforbundet i Hordaland.

Ryde er ikke interessert i profitt, de er interessert i maks-profitt. Da kan de slett ikke ta hensyn til svaksynte og blinde som ramler over ståmopedene, ikke til legevaktene som fylles opp av skadede fotgjengere og ståmopedister, ikke til kommuner som forsøker å legge til rette for at alle skal kunne ferdes trygt, og heller ikke til at anstendige regler skal gjelde i arbeidslivet.

I et lengre perspektiv kan vi se nytten av mikromobiliteten og fleksibiliteten dette gir, men for at de ulike gruppene av myke trafikanter skal kunne sameksistere, må byplanleggerne få på plass infrastruktur som holder dem trygt fra hverandre.

Fortauene må forbeholdes gående, og nettet av sykkelveier må utvikles og legges til rette for dem som vil ferdes raskere enn i gangfart. Det må også utvikles regelverk som slår fast hvor i bybildet sykler og ståmopeder kan parkeres uten å være til fare for noen.

I et kortere perspektiv forlanger vi å bevege oss uten å frykte for liv og lemmer på grunn av antisosiale og hensynsløse ståmopedgründere som fyller opp fortauene med løperhjul i fri dressur. For at dette skal skje, må antallet ned.

Oslo kommune har nettopp ryddet 15.000 av dem av veien. Aktørene har igjen saksøkt, men denne gangen tapt, og osloborgerne kan glede seg over atskillig tryggere fortau enn for bare noen uker siden.

Nå er det Bergen sin tur til å rydde. For vår del kan de godt begynne med Ryde.