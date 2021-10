Sett punktum for kommunereformen!

Vi må få ro til å utvikle de nye kommunene på best mulig vis.

I kommuner der flertallet av de folkevalgte ønsket sammenslåing, bør det ikke gis mulighet for reversering, mener Jacob Nødseth fra Kinn Venstre.

Jacob Nødseth Venstres gruppeleder i Kinn kommune

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å få sammenslåtte kommuner til å smelte sammen til en ny fungerende enhet, vil alltid være en krevende øvelse. At de nye kommunene ikke var mer enn ti uker gamle før de siden måtte stå i førstelinjen for å håndtere koronapandemien, gjorde ikke saken bedre. Nå trenger vi hjelp fra påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre til å lykkes med sammenslåingene.

Kinn kommune i Vestland fylke ble til ved frivillighet. Et flertall av de folkevalgte i begge de to tidligere kommunene, Flora og Vågsøy, stemte for at de to skulle slås sammen til nye Kinn kommune. Kritikerne og reverseringsaktørene har i årevis preget det lokale nyhetsbildet. Flere av dem har tatt plass i det nye kommunestyret.

Kinn kommune har en noe uvanlig fasong og ligger nord i Vestland fylke. Innsenderen ønsker å beholde den nye kommunen som den er.

Valgene i 2019 og 2021 ble begge aktive kamper for og mot reversering. Partiene som ønsket den nye kommunen, fikk flertall ved begge valg. Nå håper vi på ro, men mange frykter utfallet av forhandlingen mellom de nye regjeringspartiene.

I verste fall kan vi igjen bli kastet ut i en to år lang valgkamp ledet av dem som har lagt prestisje i å reversere en kommune som aldri reelt har kommet skikkelig på beina. På vegne av oss som står midt opp i det: Det er nok nå.

I de nye kommunene der velgerne i 2019 valgte et politisk flertall som fortsatt skulle ønske reversering, så er det argumenter for at de bør få muligheten til å få vurdert sin sak av den nye regjeringen.

Å derimot åpne for folkeavstemninger, eller å la det være en generell åpning for reversering også i forbindelse med eller etter neste kommunevalg, vil derimot bare oppmuntre til videre splid og strid.

Det kan ikke Ap som et ansvarlig styringsparti akseptere. Støre må raskt sette et endelig punktum for kommunereformen, slik at vi kan få ro til å utvikle kommunene på best mulig vis og legge reverseringsjaget bak oss.