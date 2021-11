Er norske sykehus robuste nok?

Vi trenger permanente tiltak for å forberede oss til neste pandemi.

Vi har levd med pandemien i to år, men permanente endringer er mangelvare, mener innsenderne. Bildet viser intensivavdelingen ved Haraldsplass.

Hans Flaatten Professor emeritus, Med.Fak. UiB, Bergen

Sven Erik Gisvold Professor emeritus, Med.Fak. NTNU, Trondheim

Vi er inne i en fjerde bølge koronapandemien, og viruset slutter ikke å overraske. Det ser i alle fall ut til å være mer hardfør enn vårt helsevesen, i særdeleshet sykehusene. Det er unektelig merkelig at knapt 250 covid-19 pasienter, inkludert 50–60 intensivpasienter, skal gi så store ringvirkninger som vi nå daglig leser om.

Tross alt har vi cirka 11.000 somatiske sykehussenger i Norge og omtrent 250–300 intensivsenger. Denne pasientmengden tilsvarer cirka to prosent av sykehuskapasiteten og 15–20 prosent av intensivkapasiteten, likevel vakler sykehusene.

Hans Flaatten (til v.) og Sven Erik Gisvold etterlyser permanente tiltak ved sykehusene for å forberede seg på neste pandemi.

I europeisk sammenheng er antall innleggelser både absolutt og relativt beskjeden, og vi skal ikke lenger enn til Sverige for å finne langt høyere tall, med en relativt sett fem ganger så stor «byrde» over tid.

I dag er de fleste av våre universitetssykehus i grønn eller oransje beredskap, og det får allerede konsekvenser for planlagt virksomhet. Dette er jo den eneste delen av virksomheten hvor sykehusene har en mulighet for å styre innleggelser.

Det er da naturlig å spørre seg om vi faktisk har det beste helsevesen, spesielt med tanke på å møte slike uforutsette hendelser, selv om vi har blant de høyeste andelene helsepersonell i EU.

Nå er ikke pandemien uforutsett lenger. Vi har snart levd med den i to år, og mange ad hoc-endringer har blitt gjort på sykehusene for å tilpasse seg, men tiltak som kan gi permanente endringer, er mangelvare. Vi gir derfor en kort analyse av hva som kan forklare at en relativt «liten» tue kan velte et så stort lass.

For det første, som omtalt mange ganger tidligere, har vi gjennom de siste tiår konsekvent bygget ned kapasitet i form av en reduksjon, i så vel somatiske som psykiatriske senger.

I dag har vi 11.000 somatiske senger mot 14.000 i år 2000. Dette har skjedd selv om tidligere erfaringer, blant annet etter svineinfluensaen i 2009, burde tilsi at vi fort kan få mangel på somatiske plasser. Ikke bare har vi færre sengeplasser, vel så problematisk er hvordan disse er fordelt.

Tidligere hadde vi mange rom med to til fire senger, og for enda lenger siden var det «saler» i de fleste sykehus. I dag er det for det meste enerom som råder, og det vil fort skape problemer ved økt press på sykehuset.

I svært liten grad bygges areal for flere pasienter. Det er i så fall for spesielle behov slik som postanestesirom, hvor pasienter kan våkne etter narkose.

I løpet av denne pandemien har det vært en jakt på egnede lokaler hvor mange pasienter kan behandles samtidig. Dette fordi det kan redusere belastningen på sykehuset med å gi mulighet for en mer rasjonell bruk av personalet. Det å legge eksempelvis ti dårlige covid-19 pasienter på hvert sitt enerom, krever en høyere bemanning enn om disse kunne vært på ett felles areal og gjelder både intensivkrevende pasienter og overvåkings-pasienter.

Dette kunne vært relativt enkelt å korrigere hvis en hadde beregnet dette fra starten, altså når vi planlegger nye sykehus. Dessverre er ikke nye sykehusbygg bygget med tanke på en pandemi. Et eksempel på slik fleksibel bygging er enerom med vegger som lett kan fjernes/foldes slik at flere enerom kan slås sammen til et felles større areal.

Antall smittede er for tiden på et rekordhøyt nivå. Senest i forrige uke ble det satt ny dagsrekord i Bergen med 209 smittede på et døgn.

Med ekstra uttak for oksygen, strøm og lignende skjult i veggen kan så tre senger bli til fem, en betydelig økt sengekapasitet. Et annet eksempel er alternativ bruk av kantiner, venterom og treningsareal, der det også kan planlegges med infrastruktur skjult i vegger/tak med tanke på en helt annen bruk under masse-tilstrømning.

På Haukeland sykehus holder vi nå i ettertid på å etablere et slikt større areal i en ny gymsal beregnet på rehabilitering og lek. Det første vi må gjøre, er å legge opp til uttak i veggen for strøm, gass og IKT, slik at vi kan rigge for 20 ekstra intensivpasienter eller andre typer pasienter i ett felles areal. I ettertid er dette ikke en liten investering, og det hadde vært en brøkdel om vi hadde tenkt på dette under planlegging og bygging av det nye sykehusbygget.

Ikke bare er våre sykehus lite tilpasset en pandemi, men også personalet er dessverre dårlig rustet. Vi har fått mange «båser» i sykehuset hvor ulike typer helsepersonell arbeider, ofte veldig spesialisert, og kompetanse på tvers av fagfelt er lite utviklet. Ikke minst blir dette synlig ved en pandemihåndtering.

Det er derfor ikke lett å flytte personell uten betydelig investering i kurs og trening, noe som kan være problematisk når først pandemien er der. Med tanke på at en pandemi av Direktoratet for sivil beredskap (DSB) nylig er vurdert å være den mest sannsynlige utfordring og krisehåndtering, bør vi ta dette langt mer alvorlig.

Det betyr etter vår mening at alt helsepersonell må inneha basisferdigheter og kunnskap om håndtering av pandemipasienter. Et godt eksempel er trening i å ta på og av seg personlig smittevernutstyr og å utføre vanlige kliniske prosedyrer med dette utstyret på seg. Dette bør være obligatorisk ledd i utdanning av alle helseprofesjoner, og spesielt for leger og sykepleiere.

Slik kan de ha et grunnfjell av kompetanse som kan vedlikeholdes på sykehusene når de er ferdige. En spesiell utfordring er de mest kritisk syke, hvor det ikke er like enkelt å oppnå god kompetanse. Men også her kan det bli nødvendig at annet helsepersonell må hjelpe til, i tett samarbeid med fast intensivpersonale, for at vi skal kunne dekke behovet.

Et tredje viktig område er tilstrekkelige ressurser i form av smittevernutstyr og medikamenter. Begge viste seg igjen å være kritiske faktorer, og vi var nær ved å slippe opp for dette i starten av pandemien. I tillegg til nasjonale beredskapslagre, må også sykehusene ha egne lagre for eksempelvis tre måneders drift for de mest kritiske ressurser, noe vi er langt fra i dag.

Vi håper og tror at vi ved en god planlegging, spesielt ved nybygg av sykehus, med økt fokus på pandemihåndtering mellom pandemiene og god kapasitet i lokale lagre, kan skape et langt mer robust helsevesen i møte med det plutselig og uventede.

For en ting er sikkert, det kommer en ny pandemi!