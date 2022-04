Historien om Even – og alle oss andre

Er det mulig å sette seg inn i den følelsen det må være å føle seg så alene?

Kjetil Sælen tror følelsen av utenforskap er roten til enorme utfordringer i livet.

Kjetil Sælen

En av de historiene jeg husker best fra min tid i Kirkens Bymisjon, var historien om Even.

Even kom inn på en av våre kafeer og fikk sjokk fordi noen tiltalte han ved navnet hans. Det kunne han ikke huske hadde skjedd siden moren hans døde noen år tidligere. Er det mulig å sette seg inn i den følelsen det må være å føle seg så alene?

Kjetil Sælen har bakgrunn fra Kirkens Bymisjon og er nå regionansvarlig i Prospera, et nettverk av konsulenter som jobber frivillig for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på kveldstid.

Denne historien kom tilbake til meg da jeg så reportasjer fra russefeiringen. Avstemninger, catwalker, opptaksprøver og så videre.

Mange er rystet, og temaet ble debattert på TV.

Russen er ikke verre enn andre, de er et produkt av det samfunnet vi selv lager.

Hovedansvaret for dette ligger hos oss voksne. Vi skal være rollemodeller, vi skal sette grenser, vi skal stille krav, og vi har hovedansvaret for at gode verdier fester seg hos dem som vokser opp.

Jeg tror at mange av oss enten kjenner eller har kjent på følelsen av utenforskap, og jeg tror at det er roten til enorme utfordringer i livet.

Det kan være på arbeidsplassen din, der du ikke blir inkludert i det sosiale livet eller er «den alle snakker om». Det kan være i venneflokken, der du ikke blir invitert. Det kan være på skolen, der ingen snakker med deg i friminuttene.

Det kan være i idretten, der du enten ikke er «god nok» eller foreldrene dine ikke har penger nok. Det kan være fordi du har en annen farge eller annen legning enn de fleste andre rundt deg.

En ungdom jeg ble kjent med gjennom jobb, fortalte meg at han daglig ble snakket til som «autisten» når han kom på skolen.

Utenforskap baller på seg, og det forplanter seg i alle deler av livet.

Det bor en Even i oss alle, mer eller mindre. Da er det også opp til oss alle å sørge for at den delen av oss blir så liten som mulig hos de vi har rundt oss.

Det samfunnet som mer og mer dreier seg om evaluering, måling, sammenlikning, konkurranse, prestasjoner, status og selvopptatthet, er det faktisk du og jeg som har skapt!

Fordelen med det er faktisk at det er vi som kan gjøre noe med det også.

Innlegget ble først publisert på Facebook. Even er ikke personens virkelige navn.