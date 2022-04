Bygg ut mer kraft – nå!

Bygg ut 50 ganger mer havvind enn det Støre-regjeringen foreslår! Først da kan Vestlandet ta et skikkelig kvantesprang i det grønne skiftet.

Skal vi gjennomføre elektrifiseringen av samfunnet, er vi avhengig av mer kraft, skriver Nils Klippenberg.

Nils Klippenberg Adm. dir. i Siemens AS og styreleder i Norsk Industri Elektro og Energi

De skyhøye strømprisene vi har hatt i vinter, er ikke et blaff. Også fremover kommer europeiske gasspriser til å styre strømprisen. For dette er realiteten: Vestlandet – og Norge – holder stø kurs mot et kraftunderskudd fra 2025.

Derfor haster det med å bygge ut mer kraft.

Regjeringen Støre har lagt frem en plan om bygge ut vindkraft til havs fra Sørlige Nordsjø II og Utsira. Til sammen er det snakk om en utbygging av havvind på totalt tre GW.

Tre GW! Det er altfor lite!

Innsenderen mener regjeringens planer for havvind er for puslete.

Høyre foreslår å bygge tre GW havvind hvert år frem til 2035. Bra! Men det er fortsatt for lite. Jeg mener Norge bør ha ambisjon om å bygge ut 150 GW havvind. Det er 50 ganger mer enn det Støre-regjeringen planlegger.

Det er nemlig ikke teknologi, penger eller mennesker som avgjør om vi klarer å skape nye grønne arbeidsplasser. Det viktigste er tilgang på store mengder fornybar kraft. Både til innlands forbruk og eksport.

I et normalår har Norge et kraftoverskudd på snau 14 TWh. Nå er det i ferd med å snu. Norge har satt seg et ambisiøst klimamål. Innen 2030 skal vi kutte CO₂-utslipp med 55 prosent. Da må store deler av det norske samfunnet elektrifiseres. Samtidig skal vi skape mange nye grønne arbeidsplasser innen kraftkrevende industri, som batteriproduksjon og grønt hydrogen.

Men selv det er ikke nok.

Det eneste som virkelig monner dersom Norge skal nå klimamålene, er elektrifisering av sokkelen. NVE har anslått at økt elektrifisering av norsk sokkel, transportsektoren og landbasert industri kan øke det årlige norske kraftforbruket med 23 TWh.

Da ryker hele det norske kraftoverskuddet.

5. april åpner Vestlandskonferansen i ærverdige Grieghallen. Dit kommer vår nye energiminister Terje Aasland. Han bør få klar beskjed: Det haster med å bygge ut havvind i stor skala. Vi har ikke tid til flere utredninger. Det er tid for et energipolitisk kvantesprang om vi skal vinne kampen om fremtiden.